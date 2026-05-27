Từ 29/5, "ông lớn" Big 4 ngân hàng thu thêm loại phí mới

Linh San
|

Một ngân hàng thuộc Big 4 vừa có thông báo đến người dùng tài khoản.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo triển khai và điều chỉnh một số loại phí dịch vụ thẻ từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026, trong đó đáng chú ý có phí quản lý tính năng thẻ online trên ứng dụng iPay và phí hủy thẻ vật lý không nhận sau thời gian dài.

Theo thông báo từ ngân hàng, từ ngày 29/5/2026, VietinBank sẽ triển khai phí quản lý tính năng thẻ online trên VietinBank iPay với mức 5.000 đồng/kỳ 6 tháng (chưa bao gồm VAT). Khoản phí này áp dụng với khách hàng đang sở hữu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng VietinBank đồng thời sử dụng ứng dụng VietinBank iPay.

Cũng từ ngày 29/5, ngân hàng điều chỉnh phí phát hành lại đối với thẻ tín dụng. Biểu phí mới giao động từ 181.818 đến 272.727 đồng tùy dòng thẻ.

Bên cạnh đó, từ ngày 10/6/2026, VietinBank sẽ áp dụng phí hủy thẻ vật lý đối với các trường hợp khách hàng đăng ký phát hành thẻ ghi nợ vật lý, chọn nhận thẻ tại chi nhánh/phòng giao dịch nhưng không tới nhận sau 60 ngày trở lên. Chính sách này áp dụng với các thẻ phát hành từ ngày 1/5/2026.

VietinBank cho biết, khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ sau ngày 29/5/2026 đồng nghĩa với việc đồng thuận các điều kiện và điều khoản phát hành, sử dụng thẻ của ngân hàng theo từng loại thẻ tương ứng.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng theo dõi chi tiết biểu phí và điều kiện áp dụng để chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ.

