Điện năng tiêu thụ tại Hà Nội cao kỷ lục, EVN khuyến nghị các dùng điều hòa để tiết kiệm hơn

Thùy Anh
EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “Hai bật ba tắt”.

Những ngày qua, thời tiết oi bức và nắng nóng gay gắt diện rộng đã khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại Thủ đô tăng vọt. Theo số liệu ghi nhận từ hệ thống điện của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), áp lực lên lưới điện thành phố đã tăng mạnh và liên tiếp xô đổ các cột mốc vận hành trước đây để thiết lập những kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử.

Cụ thể, heo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 là 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW); sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có. Việc các hai chỉ số quan trọng này cùng tăng mạnh trong một ngày đã đặt hệ thống phân phối điện trước những thử thách vận hành rất lớn.

- Ảnh 1.

Ảnh: EVNHANOI

Trước tình hình nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến và dự báo thời tiết cực đoan còn tiếp diễn, EVNHANOI đã đưa ra khuyến nghị khẩn cấp đến toàn thể khách hàng, người dân và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Ngành điện Thủ đô đặc biệt nhấn mạnh thông điệp hành động mang tên “Hai bật ba tắt” để người dân dễ dàng ghi nhớ và áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo đó, quy tắc "Hai bật" hướng dẫn người dân khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần cài đặt mức nhiệt từ 26°C trở lên và nên kết hợp thêm với quạt gió để dòng không khí mát lưu thông tốt hơn, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco hoặc các tính năng tối ưu năng lượng sẵn có trên các thiết bị điện.

Đối với quy tắc "Ba tắt", EVNHANOI kêu gọi người dùng chủ động tắt ngay các thiết bị điện khi không còn nhu cầu sử dụng, hạn chế tối đa hoặc tắt giảm việc đồng thời bật nhiều thiết bị có công suất lớn vào cùng một thời điểm cao điểm nhằm tránh gây quá tải cục bộ. Cuối cùng, người dân được khuyến khích tắt hẳn nguồn điện chờ và chủ động rút phích cắm của các thiết bị điện tử ra khỏi ổ điện khi không sử dụng, tránh việc thất thoát điện năng âm thầm. Việc chung tay thực hiện các hành động nhỏ này không chỉ giúp các hộ gia đình tối ưu hóa hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng bảo vệ sự an toàn, ổn định cho toàn bộ lưới điện của thành phố.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

