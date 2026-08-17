HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ 28/9, có quy định mới liên quan đến tài khoản liên kết VNeID để nhận an sinh xã hội của người dân

Linh San
|

Theo quy định mới, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12 vào sau khoản 11 Điều 3 của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Cụ thể, quy định mới nêu rõ:

"12. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp."

Như vậy, theo quy định được bổ sung, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là một thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Thông qua thông tin này, chủ thể danh tính điện tử có thể tích hợp thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử và tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền thuộc phạm vi được quy định, gồm các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Đáng chú ý, quy định không chỉ đề cập đến tài khoản ngân hàng mà còn bao gồm ví điện tử và tài khoản tiền di động. Các loại tài khoản này được phép tích hợp thông tin trên Ứng dụng định danh quốc gia để phục vụ việc tiếp nhận các khoản tiền nêu trên.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 13 vào sau khoản 12 của Điều 3, quy định về cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử là đơn vị trực thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia.

Các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Người Nga ai cũng có "smartphone đút túi" nhưng có một điều kỳ lạ đang diễn ra
Tags

bộ công an

An Sinh Xã Hội

khoản tiền

bổ sung

VNEID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại