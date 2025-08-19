Từ 22/9, Hà Nội thí điểm 500 xe máy điện công cộng tốc độ thấp

Dự kiến, từ ngày 22/9, Công ty Trí Nam sẽ đưa vào hoạt động 500 xe máy điện tốc độ thấp tại 9 phường nội thành Hà Nội.

Đặc biệt, ngay từ khi Chỉ thị 20 có hiệu lực (từ 1/7/2026 đến hết năm 2026), Công ty này đặt mục tiêu mở rộng hạ tầng đủ khả năng phục vụ 50.000 phương tiện hoạt động thường xuyên trong khu vực Vành đai 1.

Mỗi phương tiện dự kiến phục vụ trung bình 5 chuyến/ngày, tương đương 250.000 chuyến/ngày; 7,5 triệu chuyến/tháng; 90 triệu chuyến/năm.

Hình ảnh xe máy điện tốc độ thấp sắp được đưa vào vận hành tại Hà Nội. Ảnh: Trí Nam.

Theo đó, các phương tiện này sẽ được ưu tiên bố trí tại khu vực có nhu cầu di chuyển cao như: Gần ga metro, bến xe buýt, trường học (THCS, THPT, đại học), bệnh viện, khu dân cư đông đúc, phố cổ...

Cơ cấu phương tiện triển khai gồm: Xe máy điện tốc độ thấp (tối đa ≤ 25 km/h); xe máy điện tốc độ trung bình (tối đa ≤ 50 km/h, công suất ≤ 4kW); Xe đạp thường, được bổ sung tùy nhu cầu, nhưng chiếm không quá 50% tổng số lượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 (từ nay đến tháng 10/2025) nhằm đánh giá hiệu quả thay thế xe đạp điện bằng xe máy điện tốc độ thấp, qua đó ghi nhận hành vi người dùng, khả năng vận hành và mức độ chấp nhận xã hội.

Sau đó, từ tháng 11/2025 - 10/2026, Công ty Trí Nam dự kiến mở rộng dịch vụ ra khu vực Vành đai 3 và lân cận, bổ sung thêm 20.000 - 50.000 xe máy điện.

Định hướng đến năm 2030, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt 100.000 - 200.000 xe đạp, xe máy điện trong hệ thống phương tiện công cộng của mình.

"Việc nhân rộng mô hình nhằm từng bước thay thế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực nội đô, hình thành mạng lưới giao thông cá nhân xanh, thông minh, không phát thải.

Đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, toàn diện và thân thiện hơn với cộng đồng", Đại diện Công ty Trí Nam nhấn mạnh.