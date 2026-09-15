Từ 15/9, tất cả người dân sử dụng SIM điện thoại cần chú ý thay đổi mới nhất

Người dùng nên nhanh chóng kiểm tra thiết bị, SIM và kích hoạt VoLTE nếu cần.

Từ ngày 15/9/2026, các nhà mạng tại Việt Nam sẽ dừng phát sóng 2G trên toàn quốc. Người dùng điện thoại đời cũ cần sớm kiểm tra thiết bị, SIM và khả năng gọi thoại trên mạng 4G để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Theo lộ trình chuyển đổi công nghệ di động, ngày 15/9/2026 sẽ đánh dấu thời điểm mạng 2G chính thức được tắt hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là bước cuối trong quá trình loại bỏ công nghệ di động đã được sử dụng hơn 30 năm.

Từ ngày 15/9, sóng 2G sẽ được tắt hoàn toàn tại Việt Nam

Việc dừng mạng 2G thực tế đã được triển khai theo từng giai đoạn. Từ tháng 10/2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho những thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ 2G. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ mạng 2G đã ngừng hoạt động.

Kể từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông trên toàn quốc sẽ chính thức dừng phát sóng mạng di động thế hệ thứ hai (2G). (Ảnh minh hoạ: Báo Lâm Đồng)

Trong giai đoạn chuyển tiếp, hạ tầng 2G vẫn được duy trì để hỗ trợ một số thiết bị 4G chưa sử dụng VoLTE, cũng như phục vụ một số trường hợp kỹ thuật, roaming quốc tế và thiết bị chuyên dụng.

Vì vậy, 15/9/2026 mới là mốc mạng 2G được dừng phát sóng hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc.

Một trong những điểm người dùng dễ nhầm lẫn là cho rằng điện thoại hiển thị 4G thì chắc chắn không bị ảnh hưởng khi mạng 2G bị tắt.

Thực tế, một số điện thoại 4G vẫn có thể phụ thuộc vào mạng 2G để thực hiện cuộc gọi thoại nếu thiết bị không hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt tính năng VoLTE (Voice over LTE).

Trong trường hợp này, sau khi 2G được tắt, người dùng vẫn có thể truy cập Internet bằng 4G nhưng có nguy cơ không thực hiện hoặc nhận được các cuộc gọi thoại thông thường.

Do đó, trước ngày 15/9, người dùng nên kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE hay không và đảm bảo tính năng này đã được kích hoạt.

Những người dùng nào cần đổi điện thoại?

Nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất là người đang sử dụng các mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G, thường là những mẫu điện thoại phổ thông đời rất cũ. Sau khi mạng 2G dừng hoạt động, các thiết bị này sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ di động thông thường.

Người dùng cần chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G. Với những người vẫn muốn sử dụng điện thoại phím bấm, có thể lựa chọn các mẫu feature phone hỗ trợ 4G và VoLTE thay vì nhất thiết phải chuyển sang smartphone.

Bên cạnh thiết bị, người dùng cũng nên kiểm tra SIM. Nếu SIM chưa hỗ trợ 4G/5G, cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuyển đổi.

Việc dừng 2G nằm trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, qua đó giải phóng và tái sử dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ mới như 4G, 5G.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, việc loại bỏ mạng 2G cũng giúp các nhà mạng giảm chi phí duy trì song song nhiều công nghệ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số.

Đối với người dân, chuyển sang các thiết bị hỗ trợ 4G và 5G cũng tạo điều kiện tiếp cận nhiều dịch vụ số như ngân hàng điện tử, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

Người dùng nên làm gì?

Một số nhà mạng lớn đã gửi thông báo đến các thuê bao thuộc diện cần kiểm tra thiết bị và kích hoạt VoLTE nhằm đảm bảo không bị gián đoạn liên lạc khi mạng 2G được tắt theo lộ trình.

VoLTE (Voice over LTE) là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trên mạng 4G. Với phần lớn smartphone chính hãng được bán trong vài năm gần đây, VoLTE đã được tích hợp sẵn và thường được kích hoạt mặc định. Tuy nhiên, một số thiết bị đời cũ, máy xách tay hoặc điện thoại chưa được nhà mạng hỗ trợ có thể không sử dụng được tính năng này hoặc chưa được kích hoạt.

Trong trường hợp đó, dù điện thoại vẫn kết nối 4G và truy cập Internet bình thường, máy có thể tự động chuyển xuống mạng 2G khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi. Vì vậy, sau khi mạng 2G được tắt, những thiết bị không hỗ trợ VoLTE hoặc chưa kích hoạt tính năng này có thể không thực hiện và nhận được cuộc gọi thoại.

Theo lộ trình tắt sóng 2G, từ sau ngày 15/9/2026, các nhóm thuê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm:

- Thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM chưa hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể gọi điện, nhắn tin SMS và sử dụng các dịch vụ di động.

- Thuê bao sử dụng điện thoại 4G nhưng thiết bị không hỗ trợ VoLTE hoặc chưa kích hoạt VoLTE có thể không thực hiện được cuộc gọi thoại.

Để tránh bị gián đoạn liên lạc, người dùng nên kiểm tra cả thiết bị và SIM đang sử dụng. Trên hầu hết smartphone, VoLTE có thể được tìm thấy và kích hoạt trong phần Cài đặt > Mạng di động. Tùy từng hãng điện thoại, tên gọi và vị trí của tùy chọn này có thể khác nhau.

Người dùng cũng cần kiểm tra SIM đã hỗ trợ 4G/5G hay chưa. Nếu thiết bị hoặc SIM chưa đáp ứng yêu cầu, có thể liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ đổi SIM và tư vấn thiết bị phù hợp. Chính sách đổi SIM miễn phí có thể khác nhau tùy từng doanh nghiệp viễn thông.