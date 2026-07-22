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Từ 15/7, một địa phương chính thức vận hành camera phạt nguội tại 6 tuyến đường, tập trung ghi nhận lỗi vi phạm giao thông sau

Hà Giang
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Hiện địa phương này đang tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông của người dân,

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 17/7 cho biết, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành 06 camera ghi nhận vi phạm tốc độ tự động trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 6 vị trí mới triển khai camera ghi nhận vi phạm tốc độ tự đồng tại tỉnh Đồng Tháp gồm: Quốc lộ 80 (ấp 4, xã Hòa Long), Quốc lộ 1A (ấp Hòa Phú, xã Cái Bè), Quốc lộ 50 (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Thủy), Quốc lộ 30 (ấp 1, xã An Long), đường Hồ Chí Minh (ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười) và tuyến tránh Cai Lậy (ấp Bình Trị, xã Bình Phú).

Cơ quan Công an thông tin, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đưa vào vận hành 84 camera giám sát giao thông thông minh. Các camera này giúp phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm; đi không đúng phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định và nhiều hành vi vi phạm khác.

Các hình ảnh, dữ liệu do hệ thống camera ghi nhận được cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh và sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật một cách khách quan, chính xác, minh bạch.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Công an tỉnh đầu tư, triển khai thêm camera giám sát giao thông thông minh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Việc này nhằm mở rộng phạm vi giám sát, từng bước xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Cũng tại thông báo này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn của chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông tin liên quan đến ứng dụng có trên tất cả dòng máy iPhone, người dùng nên biết càng sớm càng tốt
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Tags

camera

Cục Cảnh sát giao thông

phạt nguội

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