Từ 15/5, chính thức bãi bỏ thủ tục thu thập ADN và giọng nói khi làm căn cước

Theo Quyết định 2079 vừa được Bộ trưởng Công an ban hành về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, có tới 11 nhóm thủ tục liên quan đến căn cước, định danh điện tử, con dấu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được gỡ bỏ. Đáng chú ý nhất là việc dừng hoàn toàn thủ tục thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN và giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước tại cả cấp Bộ và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các quy trình liên quan đến việc tích hợp, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước hay thủ tục dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch cũng không còn được áp dụng. Sự thay đổi này được triển khai nhằm bám sát Nghị quyết 22/2026 của Chính phủ về việc phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện tối đa cho công dân khi giao dịch.

Không chỉ tác động đến thẻ căn cước, lĩnh vực định danh và xác thực điện tử cũng đón nhận nhiều thay đổi tích cực nhằm giảm tải thủ tục hành chính. Bộ Công an quyết định bãi bỏ các quy trình cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện tại cấp Bộ và cấp tỉnh. Cụ thể, các yêu cầu cấp tài khoản định danh mức độ 1 và 2 cho người nước ngoài, tài khoản mức độ 2 và căn cước điện tử cho công dân Việt Nam, cũng như việc cấp tài khoản cho cơ quan, tổ chức đều nằm trong danh mục được bãi bỏ.

Đối với khối doanh nghiệp và tổ chức, áp lực hành chính cũng được giảm bớt khi quy định về quản lý con dấu được nới lỏng. Việc đăng ký thêm con dấu, đăng ký các loại dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi hay thủ tục đổi và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hiện đã được gỡ bỏ ở cả cấp Bộ và cấp tỉnh.