Thông tư mới của Bộ Nội vụ đưa nhiều quy định liên quan trực tiếp đến đội ngũ công chức vào diện bãi bỏ

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BNV, quyết định bãi bỏ toàn bộ 33 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc liên tịch ban hành. Đáng chú ý, danh mục này có nhiều văn bản điều chỉnh các vấn đề gắn trực tiếp với công chức như vị trí việc làm, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương và kiểm định chất lượng đầu vào.



Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2027, đánh dấu thời điểm nhiều quy định hiện hành trong lĩnh vực công chức chính thức được bãi bỏ.

6 thông tư liên quan trực tiếp đến công chức nằm trong danh sách bị bãi bỏ

Trong số 33 văn bản được đề cập, có 6 thông tư liên quan trực tiếp đến việc xác định đối tượng công chức, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và xếp lương.

Cụ thể, Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP về những người là công chức sẽ bị bãi bỏ.

Cùng với đó là Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023, ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đây là văn bản điều chỉnh hoạt động kiểm định chất lượng đầu vào đối với người dự tuyển công chức.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2027, đánh dấu thời điểm nhiều quy định hiện hành trong lĩnh vực công chức chính thức được bãi bỏ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ở nhóm quy định về vị trí việc làm, danh sách có Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023, hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội; cùng Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022, hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

Đáng chú ý, hai văn bản liên quan đến mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư cũng nằm trong danh sách bị bãi bỏ. Đó là Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư này.

Việc bãi bỏ các văn bản trên tác động đến nhiều nhóm quy định trong quản lý công chức, từ xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ đến cơ chế kiểm định đầu vào và xếp lương theo ngạch.

Hai thông tư về cơ cấu ngạch công chức cũng chính thức bị bãi bỏ

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bãi bỏ Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV.

Theo quy định tại Thông tư số 13/2022/TT-BNV, việc xác định cơ cấu ngạch công chức được căn cứ trên 3 yếu tố.

Thứ nhất, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế được bố trí theo từng vị trí để xác định tỷ lệ công chức giữ các ngạch theo từng chuyên ngành. Tỷ lệ này sau đó được báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu ngạch phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm và quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

Thứ ba, bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu, hỗ trợ người đứng đầu xác định số lượng và cơ cấu ngạch công chức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như vậy, từ ngày 15/01/2027, các quy định tại hai thông tư nêu trên sẽ không còn hiệu lực theo Thông tư số 31/2026/TT-BNV.

Việc bãi bỏ 33 văn bản là nội dung đáng chú ý trong đợt rà soát các quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trong đó, nhóm văn bản liên quan đến công chức bao phủ nhiều khâu quan trọng, từ tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm đến tiêu chuẩn ngạch, xếp lương và xác định cơ cấu ngạch.

Nguồn: Báo Chính phủ