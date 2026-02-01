Từ 14/2, hộ kinh doanh phải biết 4 điểm mới về kê khai thuế này

Thuế TP Huế vừa thông tin một số nội dung mới về kê khai thuế tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/02/2026.

Thứ nhất, người nộp thuế được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Việc áp dụng thực hiện trong trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. (Khoản 1 Điều 1)

Thứ hai, không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế khi nộp lại hồ sơ do thay đổi kỳ tính thuế. Quy định này áp dụng trong cả trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và cơ quan thuế phát hiện không qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp. (Khoản 2 Điều 1)

Thứ ba, về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp nộp không đúng, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan thuế theo quy định. (Điều 3)

Thứ tư, ban hành hệ thống hồ sơ, mẫu biểu, tờ khai thuế mới. Đối với các hồ sơ đã kê khai theo mẫu biểu cũ tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, tiếp tục thực hiện các mẫu biểu này cho kỳ tính thuế năm 2025.

Từ ngày 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức chuyển từ cơ chế thuế khoán sang hình thức kê khai thuế. Theo lộ trình cải cách quản lý thuế, phương thức khoán – tức cơ quan thuế ấn định mức doanh thu và số thuế phải nộp cố định hằng tháng – sẽ dần được bãi bỏ, thay thế bằng cơ chế kê khai dựa trên doanh thu thực tế phát sinh.

Người nộp thuế có trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế trên cơ sở số liệu giao dịch thực tế. Việc chuyển đổi này nhằm tăng tính minh bạch, đồng bộ dữ liệu quản lý thuế với hệ thống ngân hàng, hóa đơn điện tử và nền tảng số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đối với khu vực hộ kinh doanh.

