1. Tuổi Tý: Nợ cũ được trả thẳng – tiền về đúng người, đúng lúc

Tý bước sang tháng 10 âm lịch với vận dứt điểm mạnh nhất. Người nợ bạn bỗng chủ động liên lạc, thậm chí chuyển khoản trước khi bạn kịp nhắc. Những khoản bạn từng cho mượn vài tháng, vài năm hoặc các khoản “nợ miệng” dễ được hoàn lại.

Dấu hiệu tiền quay lại:

- Bạn cũ chuyển khoản xin lỗi sau thời gian dài im lặng

- Khoản đầu tư nhỏ từ đầu năm bất ngờ có lãi

- Hợp đồng cũ được thanh toán nốt

Lời khuyên tài chính:

- 50% đưa vào quỹ dự phòng

- 30% xử lý nợ của chính mình

- 20% thưởng nhỏ để giữ tinh thần

- Tránh cho vay mới trong tháng kẻo loạn dòng tiền

2. Tuổi Dần: Thu hồi nợ gián tiếp – tiền vào qua đường khác

Dần không phải kiểu “người nợ tự trả”, mà là tiền vòng lại theo cách khác: ký hợp đồng, có dự án mới, được ứng lương, hoặc người thân giúp đúng dịp.

Dấu hiệu vận mở:

- Có khoản thu đột xuất

- Công ty duyệt thưởng/hoàn ứng

- Gặp đúng người hỗ trợ tài chính

Lời khuyên tài chính:

- Chốt các khoản lặt vặt trong tháng để tránh thất thoát

- Ưu tiên trả những khoản chi phí bắt buộc

- Ghi chép 4 tuần liên tục để giữ nhịp “tiền vào – tiền ra” ổn định

3. Tuổi Thìn: Vận giấy tờ sáng – tiền về qua hoàn thuế, bồi hoàn, lãi cũ

Thìn có vận tài chính đi qua giấy tờ, hồ sơ, thủ tục, nên tiền quay lại không phải do người nợ trả, mà nhờ các khoản xử lý đúng lúc:

- Hoàn thuế

- Bồi hoàn từ công ty/bảo hiểm

- Tiền lãi từ sổ tiết kiệm cũ

- Khoản “nợ miệng” của người thân được trả lại

Lời khuyên tài chính:

- Dồn khoản này vào quỹ Tết hoặc quỹ sức khỏe

- Tránh mua sắm bốc đồng vì vận tiền của Thìn lên đều, không cần “ăn mừng”

- Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ tài chính để tránh bỏ sót khoản có thể thu lại

Vì sao 1.10 âm lịch lại là thời điểm “tiền cũ quay đầu”?

- Người vay có tâm lý muốn trả trước Tết

- Công ty/doanh nghiệp đẩy nhanh việc tất toán

- Thị trường cuối năm bơm thêm dòng tiền

- Vận tháng 10 âm mang tính “đóng sổ – thanh toán – dứt điểm”

Không phải phép màu, mà là đúng chu kỳ tài chính cuối năm, chỉ trùng với vận mở của 3 con giáp này.

3 cách tận dụng vận “thu hồi nợ”

- Nhắc khéo, không đòi căng: nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn

- Nhận tiền qua chuyển khoản để không tiêu hết

- Ưu tiên trả nợ của chính mình, giữ dòng tiền sạch trước Tết

- Đặt mục tiêu 2 tuần (ví dụ để dành 1 triệu) để giữ đà tài chính

