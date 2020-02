Từ 10-16/2 Bắc Bộ rét giảm dần, chất lượng không khí ở mức thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-16/2 rét giảm dần ở Bắc Bộ.

Theo dự báo của hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), từ ngày 10-16/2 chất lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn có nhiều điểm ở mức có hại cho sức khỏe, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ ở mức trung bình.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 10/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù . Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 18-21 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 10/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh , khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, phía Tây quần đảo Trường Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông sáng 10/2 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sau có xu hướng giảm dần. Sóng biển cao 2-4m./.