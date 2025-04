Vợ chồng mâu thuẫn vì tôi là người cầu toàn

Tôi và vợ kết hôn được 5 năm, có một đứa con 3 tuổi. Tôi là người tỉ mỉ, luôn muốn mọi thứ ngăn nắp, trong khi vợ tôi có tính thoải mái, đôi khi bừa bộn. Tôi thường xuyên chỉ trích vợ vì những việc nhỏ như để bát đĩa chưa rửa trong bồn, quần áo chưa gấp ngay sau khi giặt, hay quên đổ rác đúng giờ. Mỗi lần góp ý, tôi đều nói với giọng điệu khó chịu: “Sao em lúc nào cũng vậy? Anh nhắc bao nhiêu lần rồi mà em không sửa!”

Ban đầu vợ tôi cũng cố gắng thay đổi để làm hài lòng tôi, nhưng dần dần cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì cảm giác như mình không bao giờ đủ tốt trong mắt tôi. Cô ấy bắt đầu im lặng mỗi khi tôi góp ý, nhưng trong lòng thì bức bối, dẫn đến việc ít chia sẻ với tôi hơn.

Vợ chồng tôi mâu thuẫn vì tôi cầu toàn, hay chỉ trích vợ. (Ảnh minh họa)

Một tối, khi tôi lại phàn nàn về việc vợ để đồ chơi của con bừa bãi, cô ấy đã bùng nổ: “Anh lúc nào cũng chỉ thấy khuyết điểm của em! Em cố gắng hết sức rồi, nhưng anh có bao giờ công nhận đâu! Sống thế này em mệt mỏi lắm!” Tôi sững sờ, không ngờ chỉ một lời nhắc nhở lại khiến vợ cảm thấy như vậy, vì tôi chỉ đang góp ý để gia đình tốt hơn thôi mà.

Sau hôm ấy, vợ chồng chúng tôi cư xử với nhau khá gượng gạo, ít khi tâm sự. Tôi cảm thấy chúng tôi dần xa cách về mặt cảm xúc, tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ. Nếu không được giải quyết, mâu thuẫn này có thể làm cả hai mất đi sự thấu hiểu và gắn bó.

Bỗng một hôm, khi đang đọc báo, tôi vô tình lướt qua một tựa đề phim thu hút sự chú ý, mang tên "Sex and the City" (tên tiếng Việt: Chuyện ấy là chuyện nhỏ). Bộ phim được giới thiệu không chỉ là câu chuyện về tình bạn và cuộc sống đô thị mà còn mang đến nhiều bài học sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Vậy là một hôm, tôi đã thử xem các season của bộ phim này, và càng xem thì càng thấy cuốn hút. Quan trọng hơn, tôi cũng đã biết mình phải làm gì để cải thiện mối quan hệ vợ chồng.

Hôn nhân là thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau, không phải sự chỉ trích

Một trong những thông điệp nổi bật về mối quan hệ vợ chồng trong bộ phim này là tầm quan trọng của sự thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau, ngay cả khi cả hai không hoàn hảo. Qua các mối quan hệ của Carrie, Miranda, Charlotte và Samantha, ta thấy rằng hôn nhân không phải là đích đến hoàn hảo, mà là hành trình của sự thỏa hiệp, tha thứ và trưởng thành cùng nhau.

Miranda và Steve đã trải qua 1 chặng đường dài để có thể thấu hiểu và đi tiếp cùng nhau.

Cụ thể, câu chuyện của Miranda và Steve là một ví dụ điển hình. Dù từng chia tay vì khác biệt trong lối sống và mục tiêu, họ cuối cùng trở lại với nhau khi học cách trân trọng những điểm mạnh của đối phương và chấp nhận những khuyết điểm. Miranda, một người phụ nữ độc lập và lý trí, học cách mở lòng và chia sẻ trách nhiệm gia đình với Steve, trong khi Steve nỗ lực để trở thành người bạn đời đáng tin cậy hơn. Điều này cho thấy rằng một cuộc hôn nhân bền vững đòi hỏi cả hai phải sẵn sàng thay đổi vì nhau, nhưng không đánh mất bản thân.

Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với một câu thoại đắt giá trong phim, được nhân vật Carrie Bradshaw nói trong mùa 6, tập 20: "Maybe some women aren't meant to be tamed. Maybe they just need to run free until they find someone just as wild to run with them (Tạm dịch: Một số người phụ nữ sinh ra không phải để bị điều khiển. Có lẽ họ nên đi một mình cho đến khi tìm được người phù hợp để đồng hành cùng họ).

Câu nói này không chỉ nói về sự tự do cá nhân mà còn ngụ ý rằng trong hôn nhân, việc tìm được người chấp nhận và đồng hành cùng bản chất thật của bạn là điều cốt lõi. Một người bạn đời lý tưởng không cố gắng "điều khiển" bạn, mà cùng bạn khám phá và phát triển.

Tôi rút ra bài học từ bộ phim này, rằng hôn nhân không phải là việc tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng song hành cùng bạn trong cuộc sống, chấp nhận cả những điểm chưa tốt của bạn. Sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ bền vững. Có thể vợ tôi không phải là người ngăn nắp như tôi mong muốn, nhưng cô ấy lại có nhiều ưu điểm khác, tại sao tôi lại chỉ xoáy vào nhược điểm của cô ấy để chỉ trích?

Một buổi tối, vợ tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi chủ động rửa bát, rồi đi dọn đồ chơi của con với thái độ vui vẻ, hòa nhã. Cô ấy có thể chưa biết lý do, nhưng tôi thì đã có thêm nhiều kế hoạch nữa để giúp chúng tôi hòa hợp và hạnh phúc hơn.

Gia Linh (Theo The New York Times)