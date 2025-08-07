BHXH Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng mã định danh cá nhân/số căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý đơn vị.

Số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số BHXH

Việc thống nhất dùng mã định danh cá nhân/số căn cước công dân thay mã số BHXH giúp đồng bộ dữ liệu, tăng liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, từ ngày 1-8, số ĐDCN/CCCD chính thức được sử dụng để thay thế mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Việc sử dụng mã số thống nhất này góp phần bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tính liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bao gồm: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; cơ quan quản lý đối tượng; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở từ thiện, tôn giáo; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật và các tổ chức khác.

BHXH Việt Nam quy định bộ mã gồm 3 thành phần:

ĐD: Mã định danh đơn vị, ghi trên biểu mẫu hành chính;

ĐT: Mã đối tượng người tham gia BHYT, gồm hai ký tự chữ;

LH: Mã loại hình sản xuất kinh doanh, gồm ba ký tự theo quyết định 27-2018.

Theo BHXH Việt Nam, doanh nghiệp thuộc phạm vi Nghị định 168-2025 dùng mã số doanh nghiệp 10 ký tự. Đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng mã quan hệ ngân sách 7 ký tự. Với đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý gồm:

ĐD: Mã định danh đơn vị; TH: Tên viết tắt của tổ chức thu hộ; HC: Mã đơn vị hành chính; DT: Mã điểm thu (từ 001 đến 999).

BHXH Việt Nam giao các đơn vị trực thuộc phối hợp cập nhật phần mềm, biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo liên thông dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thanh toán chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Căn cước công dân sẽ thay thế mã số BHXH

Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia sẽ tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi thông qua tổng đài 1900.9068 và các kênh truyền thông chính thức.

Ban Thực hiện chính sách BHYT sẽ hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh tra cứu mức hưởng BHYT theo quy định, căn cứ theo từng mã đối tượng và tỉ lệ phần trăm ghi trên thẻ.

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp tục thực hiện tra cứu mức hưởng theo mã đối tượng và tỉ lệ ghi trên thẻ. BHXH cấp cơ sở được yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin còn thiếu theo bộ mã mới, kịp thời báo cáo vướng mắc để thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Trong thời gian chờ hoàn thiện phần mềm, BHXH Việt Nam cho phép tiếp tục dùng mã số BHXH hiện hành (10 số) để phục vụ quản lý, tra cứu thông tin, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.