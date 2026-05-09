Từ 1/7 tới đây, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị

Ngày 5/5, Công an Hải Phòng thông tin, từ ngày 1/7 tới đây, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng.

Cụ thể, quy định mới nêu rõ 7 trường hợp hộ chiếu của công dân Việt Nam bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng, bao gồm:

Hủy giá trị hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân, hạn chế phát sinh các vướng mắc pháp lý và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh sau thời điểm 1/7, người dân cần chủ động thực hiện một số nội dung quan trọng.

Trước hết, cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân ngay khi nhận hộ chiếu. Trường hợp phát hiện sai lệch so với Căn cước công dân, người dân cần thông báo kịp thời để được điều chỉnh. Đồng thời, hộ chiếu cần được quản lý chặt chẽ, không cho mượn, không cầm cố, không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Khi xảy ra mất hộ chiếu, cần nhanh chóng trình báo để cơ quan chức năng kịp thời hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh nguy cơ bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, người dân cần cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là mốc thời gian 1/7 để thực hiện đúng quy trình cấp đổi hộ chiếu. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ dù còn thời hạn cũng không còn giá trị sử dụng cho hoạt động xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, đối với các cá nhân đang liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc đang bị truy nã, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trực tiếp trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi bản giấy. Do đó, người dân cần đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo bản án, quyết định của tòa án cũng như các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.