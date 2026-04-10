Từ 1/7, người học, thi bằng lái xe phải xác thực bằng nhận diện khuôn mặt

Huỳnh Duy |

Theo Nghị định 94/2026 thì người học và thi bằng lái xe sẽ phải xác thực nhận diện khuôn mặt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị định 160/2024, với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ định danh điện tử.

Theo quy định mới, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô bắt buộc phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó tích hợp thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên. Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý và xác thực danh tính xuyên suốt từ khi đăng ký học đến khi tham gia kỳ sát hạch.

Theo Nghị định 94/2026 thì người học và thi bằng lái xe sẽ phải xác thực nhận diện khuôn mặt. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, khoản 4 Điều 9 nêu rõ, các cơ sở đào tạo phải triển khai hệ thống thiết bị và phần mềm có khả năng kết nối với các nền tảng số quốc gia thông qua API, phục vụ việc xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên.

Tương tự, các trung tâm sát hạch lái xe cũng phải áp dụng hệ thống định danh điện tử để xác thực thí sinh khi dự thi, và hoàn thành triển khai chậm nhất trước ngày 1/1/2027.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc áp dụng công nghệ này nhằm khắc phục những bất cập hiện nay khi quy trình đăng ký và sát hạch vẫn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, dễ xảy ra sai sót trong kê khai thông tin như nhập nhầm số căn cước công dân, gây lệch dữ liệu giữa các khâu.

Hệ thống mới được thiết kế tương tự quy trình kiểm soát tại sân bay, cho phép người học không cần xuất trình giấy tờ. Thay vào đó, chỉ cần quét khuôn mặt để xác thực danh tính.

Trong thực tế triển khai, học viên sẽ sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip kết hợp thiết bị đọc và camera nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sẽ tự động trích xuất và xác thực thông tin sinh trắc học, thay thế hoàn toàn việc kê khai thủ công.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc áp dụng định danh và xác thực điện tử được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, chính xác và đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ quy trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

