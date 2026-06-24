Từ 1/7, chủ fanpage, group Facebook có thể bị phạt 70 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Theo quy định mới, fanpage, hội nhóm đăng tin sai sự thật có thể bị khoá và quản trị viên có thể bị phạt tới 70 triệu đồng từ 1/7 tới đây.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, trở thành "ngôi nhà chung" của mỗi chúng ta trong kỷ nguyên chuyển đổi số với vai trò là kênh quan trọng trong trao đổi thông tin, tương tác xã hội và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu bị lợi dụng, không gian mạng cũng có thể trở thành công cụ để các đối tượng xấu thao túng nhận thức, kích động tâm lý đám đông và dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực và vô tình không gian mạng lại bị biến thành nơi truyền đi những tin giả, tin giật gân, những lời xúc phạm, bôi nhọ hay những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Những thông tin "rác", "lệch chuẩn", … gây cho người sử dụng những sự ức chế, phiền hà, làm lệch đi mục đích sử dụng ban đầu.

Để giữ cho "ngôi nhà chung" ấy luôn sạch, đẹp và an toàn, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174 sẽ thức có hiệu lực, bổ sung nhiều chế tài mạnh tay đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định xử phạt đối với quản trị viên các hội nhóm, fanpage.

Theo đó, ngoài xử phạt tiền, fanpage, hội nhóm, kênh nội dung hoặc tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, uy tín tổ chức… có thể bị buộc khóa hoạt động.

Quy định mới được xem là bước siết chặt quản lý không gian mạng, tăng tính răn đe đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để câu view, phát tán tin giả, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.