Từ 1/7/2026, người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cần lưu ý cách tính thuế mới: Khoản tiền bị trừ có gì thay đổi?

Từ 1/7/2026, ngưỡng tính thuế với thu nhập từ trúng thưởng được điều chỉnh, kéo theo cách xác định số tiền bị khấu trừ khi nhận giải đặc biệt 2 tỷ đồng.

Từ 1/7/2026, cách tính thuế với tiền trúng xổ số có thay đổi đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng thực nhận.

