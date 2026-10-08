Từ 1/7/2026, cách tính thuế với tiền trúng xổ số có thay đổi đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng thực nhận.
Từ 1/7/2026, người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cần lưu ý cách tính thuế mới: Khoản tiền bị trừ có gì thay đổi?
Nguyệt Phạm |
Từ 1/7/2026, ngưỡng tính thuế với thu nhập từ trúng thưởng được điều chỉnh, kéo theo cách xác định số tiền bị khấu trừ khi nhận giải đặc biệt 2 tỷ đồng.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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