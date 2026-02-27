Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này

Từ ngày 1/3/2026, các cơ quan đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác hơn và đáp ứng các mục tiêu về môi trường. Việc triển khai được thực hiện theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định, các xe ô tô khi đi kiểm định phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1/3/2026, mức khí thải áp dụng được phân theo năm sản xuất như sau: Mức 1 đối với xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; và mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2022.

Lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải tiếp tục được triển khai trong các năm tới. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức 5 đối với xe sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông tại hai thành phố này.

Từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1/1/2032, áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh trường hợp không đạt tiêu chuẩn khí thải, phát sinh thêm thời gian và chi phí.

Các hạng mục nên kiểm tra gồm thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất hoặc đảm bảo số vòng quay lớn nhất của động cơ không nằm trong "vùng đỏ" trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng được khuyến nghị sử dụng nhiên liệu chất lượng cao để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng thiết kế của nhà sản xuất.



