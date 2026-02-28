Từ 1/3/2026, 6 lỗi vi phạm này bị phạt nặng, tài xế và chủ xe cần biết

Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 336/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định mới sẽ được áp dụng nhằm siết chặt quản lý các loại hình vận tải, từ taxi truyền thống, xe công nghệ cho đến dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đây là thông tin quan trọng mà mọi tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải cần cập nhật ngay lập tức để tránh những khoản phạt nặng không đáng có.

Taxi thu sai giá, không dùng đồng hồ tính tiền bị xử phạt

Nhóm hành vi đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm và xử lý nghiêm khắc liên quan đến sự minh bạch trong cước phí taxi. Cụ thể, tài xế sẽ đối mặt với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu cố tình không sử dụng đồng hồ tính tiền, không lắp đặt thiết bị này theo quy định hoặc có hành vi can thiệp làm sai lệch chỉ số cước để "móc túi" khách hàng.

Quy định này cũng áp dụng triệt để với các lái xe sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không kết nối trực tiếp với hành khách hoặc thu giá cao hơn mức đã đăng ký. Đáng chú ý, ngoài việc nộp phạt hành chính, tài xế vi phạm còn buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cho khách hàng.

Từ chối phục vụ khách đã mua vé có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và mức phạt đối với tổ chức là từ 4triệu đồng đến triệu đồng nếu mắc phải một trong sáu lỗi quản lý và vận hành.

Các vi phạm này bao gồm: không hoàn tiền vé cho hành khách hủy chuyến đúng quy định, quản lý sai phù hiệu xe kinh doanh, thiếu nhân sự giám sát tài xế và phương tiện, vận chuyển hàng ký gửi sai nguyên tắc, từ chối miễn giảm giá vé cho các đối tượng chính sách (người cao tuổi, người khuyết tật) và hoạt động đại lý bán vé xe buýt hoặc tuyến cố định mà không có hợp đồng hợp lệ.

Cấm dùng xe trên 8 chỗ để kinh doanh taxi

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng đặt ra giới hạn cứng về loại phương tiện được phép kinh doanh taxi. Các trường hợp sử dụng xe chở người từ 8 chỗ trở lên (không tính ghế lái) để hoạt động taxi sẽ bị phạt nặng từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngay cả khi chủ xe cố tình cải tạo xe trên 8 chỗ xuống dưới 8 chỗ để lách luật, hành vi này vẫn bị cấm và xử lý nghiêm. Đồng thời, các đơn vị vận tải nếu không bố trí người điều hành đủ năng lực hoặc sử dụng phương tiện không hợp pháp để kinh doanh cũng sẽ chịu chung khung hình phạt này.

Điều hành vận tải không phép có thể bị phạt tới 16 triệu đồng

Đối với các vi phạm trong khâu quản lý và điều hành vận tải, mức chế tài được nâng lên rất cao, dao động từ 12 đến 16 triệu đồng. Các lỗi vi phạm thuộc nhóm này bao gồm: kinh doanh sai hình thức đã đăng ký, tổ chức điểm đón trả khách trái phép ("bến cóc, xe dù"), không cung cấp hóa đơn điện tử hoặc sử dụng hợp đồng điện tử không đạt chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, việc để cho cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh vận tải tham gia vào khâu điều hành hay quyết định giá cước cũng sẽ bị xử lý mạnh tay.

Vi phạm cho thuê xe tự lái có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Cuối cùng, lĩnh vực cho thuê xe tự lái cũng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 336/2025 với mức phạt kỷ lục có thể lên tới 30 triệu đồng cho các vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể tại điểm a, khoản 2, điều 15, Nghị định 336, cơ quan quản lý quy định mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân; 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi bố trí tài xế cho người thuê xe tự lái. Quy định này buộc các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc kinh doanh, cho thuê tài sản hoặc phải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách với đầy đủ các điều kiện về phù hiệu, thiết bị giám sát và bảo hiểm trách nhiệm dân sự...

Bên cạnh quy định không được bố trí tài xế trong các hợp đồng thuê xe tự lái, Nghị định 336 còn yêu cầu sự minh bạch trong các văn bản giao dịch, ký kết. Cụ thể tại điểm c, khoản 2, điều 15 của Nghị định này quy định mức phạt tiền 10 - 15 triệu đối với cá nhân, 20 - 30 triệu đối với tổ chức về hành vi ký kết hợp đồng cho thuê xe để kinh doanh vận tải hoặc vận tải nội bộ mà không thể hiện rõ nội dung "không kèm người lái xe".

Ngoài ra, nếu đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái không thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê với người thuê theo đúng quy định tại khoản 1, điều 15 sẽ bị phạt 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân; 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Với thời điểm áp dụng là ngày 1/3/2026 đang đến rất gần, người dân và đặc biệt là cánh tài xế cần chủ động rà soát lại phương tiện và quy trình hoạt động của mình để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.