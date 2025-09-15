Từ 1/12, hành khách đi máy bay cần tuyệt đối lưu ý thay đổi này nếu không muốn bị lỡ chuyến

Bắt đầu từ tháng 12/2025, việc làm thủ tục đi máy bay nội địa sẽ có sự thay đổi đáng kể. Hành khách sẽ không còn phải chen chúc xếp hàng dài ở quầy check-in như trước đây. Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, chỉ những người có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt mới cần đến quầy, còn lại có thể hoàn tất mọi thủ tục ngay trên điện thoại hoặc qua kiosk tự phục vụ tại sân bay.

(Ảnh minh hoạ)

Nếu như trước đây, hành khách bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục, rồi lần lượt xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ ở cửa an ninh, cổng ra máy bay, thì sắp tới mọi khâu này sẽ được thay thế bằng công nghệ sinh trắc học.

Cụ thể, với hành khách không có hành lý ký gửi, chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng VNeID, việc check-in, qua cửa an ninh và lên máy bay đều được thực hiện nhờ nhận diện khuôn mặt. Không còn cần trình giấy tờ hay cầm thẻ lên máy bay giấy, tất cả thông tin đã được hệ thống xác thực và lưu trữ.

Trong khi đó, những hành khách có hành lý ký gửi hoặc hành khách đặc biệt như trẻ em đi một mình, người cao tuổi hay người cần hỗ trợ vẫn sẽ tới quầy để được nhân viên phục vụ trực tiếp. Nhờ vậy, lượng khách đổ dồn về khu vực check-in sẽ giảm đáng kể, giảm áp lực cho sân bay và tiết kiệm nhiều thời gian chờ đợi cho hành khách.

(Ảnh minh hoạ)

Quy trình mới hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích: nhanh chóng, tiện lợi, an toàn hơn nhờ dữ liệu sinh trắc học được đối chiếu, đồng thời loại bỏ nỗi lo quên giấy tờ - vốn là nguyên nhân thường thấy khiến hành khách lỡ chuyến.

Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra một vấn đề khác: không phải ai cũng thành thạo khi sử dụng VNeID. Không ít trường hợp hành khách chủ quan, đến tận sân bay mới loay hoay mở ứng dụng, quên mật khẩu hay điện thoại không truy cập được. Nếu rơi vào tình huống sát giờ khởi hành, sự cố nhỏ này có thể biến thành rắc rối lớn, thậm chí khiến hành khách trễ chuyến.

Vì vậy, hành khách cần lưu ý: hãy chuẩn bị trước bằng cách cài đặt, kích hoạt và tập sử dụng VNeID từ sớm, tránh để tới sân bay mới thử. Đồng thời, vẫn nên mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để phòng trường hợp ứng dụng gặp trục trặc hoặc sân bay có yêu cầu đối chiếu.

(Ảnh minh hoạ)

Sự thay đổi từ tháng 12 tới đây là một bước tiến quan trọng, đưa trải nghiệm bay nội địa của người Việt tiệm cận chuẩn quốc tế. Nhưng để tận hưởng sự tiện lợi đó, hành khách cũng cần chủ động làm quen từ sớm - để mỗi chuyến bay thực sự là một hành trình thoải mái, thay vì những rắc rối đáng tiếc ngay từ cửa khởi hành.