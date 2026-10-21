Từ 1/11, loạt điện thoại iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng

Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo điều chỉnh yêu cầu về hệ điều hành đối với các thiết bị sử dụng ứng dụng TPBank và TPBank Biz. Theo đó, từ 0h ngày 1/11/2026, ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên các thiết bị iPhone, iPad chạy phiên bản iOS thấp hơn 16.7.

Thay đổi này có thể khiến người dùng các thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu không thể hoàn tất một số giao dịch cần xác thực khuôn mặt, đặc biệt là chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử với giá trị lớn.

Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo thông báo của TPBank, các giao dịch tài chính có thể bị ảnh hưởng gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần, hoặc có tổng giá trị vượt 20 triệu đồng/ngày.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc trong ngày, cùng các giao dịch tài chính khác có yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định.

Không chỉ giao dịch chuyển tiền, việc ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt còn tác động đến một số thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Cụ thể, người dùng có thể không thực hiện được việc đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc nền tảng website, cấp lại hay đổi mật khẩu và thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email nếu các thao tác này yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Như vậy, những khách hàng sử dụng iPhone, iPad có phiên bản iOS thấp hơn 16.7 cần lưu ý yêu cầu mới để tránh gián đoạn khi giao dịch.

Để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng yêu cầu xác thực khuôn mặt, TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên thiết bị và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên.

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update) trên iPhone hoặc iPad.

Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn, khách hàng nên chuyển sang sử dụng thiết bị khác đáp ứng yêu cầu của ngân hàng.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 nhằm đảm bảo quá trình giao dịch không bị gián đoạn.

Huỳnh Duy