HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ 1/11, loạt điện thoại iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng

Huỳnh Duy
|

Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo điều chỉnh yêu cầu về hệ điều hành đối với các thiết bị sử dụng ứng dụng TPBank và TPBank Biz. Theo đó, từ 0h ngày 1/11/2026, ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên các thiết bị iPhone, iPad chạy phiên bản iOS thấp hơn 16.7.

Thay đổi này có thể khiến người dùng các thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu không thể hoàn tất một số giao dịch cần xác thực khuôn mặt, đặc biệt là chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử với giá trị lớn.

- Ảnh 1.

Từ ngày 1/11, một số iPhone chạy hệ điều hành cũ có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo thông báo của TPBank, các giao dịch tài chính có thể bị ảnh hưởng gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng/lần, hoặc có tổng giá trị vượt 20 triệu đồng/ngày.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc trong ngày, cùng các giao dịch tài chính khác có yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định.

Không chỉ giao dịch chuyển tiền, việc ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt còn tác động đến một số thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Cụ thể, người dùng có thể không thực hiện được việc đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc nền tảng website, cấp lại hay đổi mật khẩu và thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email nếu các thao tác này yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Như vậy, những khách hàng sử dụng iPhone, iPad có phiên bản iOS thấp hơn 16.7 cần lưu ý yêu cầu mới để tránh gián đoạn khi giao dịch.

Để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng yêu cầu xác thực khuôn mặt, TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên thiết bị và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên.

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update) trên iPhone hoặc iPad.

Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc phiên bản cao hơn, khách hàng nên chuyển sang sử dụng thiết bị khác đáp ứng yêu cầu của ngân hàng.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 nhằm đảm bảo quá trình giao dịch không bị gián đoạn.

Huỳnh Duy

Tags

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

TPBank

giao dịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại