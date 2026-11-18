Từ ngày 1/1/2027, các gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh có thể được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng theo chính sách mới, với những điều kiện và phạm vi áp dụng cụ thể.
Từ 1/1/2027, gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng: Điều kiện là gì?
Nguyệt Phạm |
Từ ngày 1/1/2027, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé nhờ chính sách hỗ trợ mới.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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