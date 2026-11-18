Từ ngày 1/1/2027, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé nhờ chính sách hỗ trợ mới.

Từ ngày 1/1/2027, các gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh có thể được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng theo chính sách mới, với những điều kiện và phạm vi áp dụng cụ thể.

