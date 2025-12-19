Từ 1/1/2026: Vietcombank, Agribank ngừng chấp nhận loại giấy tờ sau, hàng loạt chủ tài khoản cần cập nhật thông tin ngay lập tức

Theo thông báo mới nhất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), căn cứ vào Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 1/1/2026, đơn vị này sẽ ngừng chấp nhận Hộ chiếu để thực hiện các giao dịch trên tài khoản thanh toán đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Quy định này áp dụng đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa cập nhật thông tin, khách hàng sẽ không thể rút tiền, chuyển khoản hay thực hiện bất kỳ thủ tục tài chính nào bằng cuốn Hộ chiếu vốn vẫn được chấp nhận trước đây.

Không chỉ riêng Agribank, làn sóng chuẩn hóa dữ liệu này đang diễn ra trên diện rộng. Các "ông lớn" khác như Techcombank hay Nam A Bank cũng đã gửi khuyến cáo tương tự tới hàng triệu người dùng.

Động thái quyết liệt này nhằm thực hiện Luật Căn cước mới và quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc bắt buộc sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử để xác thực thông tin. Đây được xem là bước đi then chốt để loại bỏ tài khoản ảo và ngăn chặn các hành vi lừa đảo mạo danh đang diễn biến phức tạp.

Vietcombank cũng đã thông báo dừng chấp nhận Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán/rút tiền trên tất cả các kênh.

Theo quy định mới, Quý khách hàng là công dân Việt Nam vui lòng sử dụng các giấy tờ tùy thân sau trong giao dịch thanh toán/rút tiền tại Vietcombank:

Thẻ căn cước công dân. Thẻ Căn cước. Căn cước điện tử.

Đối với khách hàng sử dụng thẻ, nếu Chủ thẻ chưa cập nhật giấy tờ tùy thân thì thẻ sẽ tạm thời bị khóa từ ngày 01/01/2026.

Đối với những khách hàng hiện vẫn đang sử dụng Hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ cũ để đăng ký tài khoản, thời gian không còn nhiều. Nguy cơ gián đoạn giao dịch vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất năm là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang hiện hữu. Để bảo đảm quyền lợi tài chính của chính mình, các ngân hàng khuyến nghị người dân cần tranh thủ thời gian đến các điểm giao dịch trên toàn quốc ngay trong những ngày còn lại của tháng 12/2025.

Quy trình cập nhật hiện tại diễn ra khá nhanh chóng và thuận tiện. Khách hàng chỉ cần mang theo Căn cước công dân gắn chip hoặc Thẻ căn cước mới nhất đến quầy giao dịch để nhân viên hỗ trợ đồng bộ dữ liệu. Việc chuẩn hóa thông tin này không chỉ giúp duy trì giao dịch thông suốt mà còn là điều kiện tiên quyết để người dùng có thể đăng ký và sử dụng các tính năng bảo mật cao cấp hơn như xác thực sinh trắc học khuôn mặt, giúp bảo vệ tiền trong tài khoản an toàn hơn trước tội phạm công nghệ cao.