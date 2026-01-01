TST: Oreshnik đã xuất hiện! Công bố hình ảnh khiến toàn Ukraine chấn động – Lộ manh mối đòn đáp trả của Kremlin

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Oreshnik đã xuất hiện! Công bố những hình ảnh khiến toàn bộ Ukraine chấn động. Một lữ đoàn bị xóa sổ. Tướng Syrsky thừa nhận điều chưa từng có".

Oreshnik đã xuất hiện

Theo bài viết, thông tin mới nhất về Oreshnik ngay lập tức khiến Kiev hoang mang. Giờ đây, tên lửa không thể đánh chặn của Nga đã ở sát vách Ukraine.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, tổ hợp tên lửa Oreshnik của Nga đã được triển khai tới Belarus trong khuôn khổ quyết định chung giữa Moscow và Minsk.

Tên lửa Oreshnik tấn công thành phố Dnipro, Ukraine ngày 21/11/2024. Ảnh: east2west

"Các kíp chiến đấu phụ trách phóng, liên lạc, bảo vệ và cung cấp năng lượng, cùng với đội ngũ lái xe – kỹ thuật viên của tổ hợp tên lửa, trước khi bước vào trực chiến đã được tái huấn luyện trên các hệ thống huấn luyện hiện đại.

Sau khi đưa tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng sử dụng đúng mục đích và hoàn tất kiểm tra bởi nhóm phối hợp liên hợp, đơn vị tên lửa Oreshnik đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến tại các khu vực được chỉ định trên lãnh thổ đất nước chúng tôi" – Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng cho biết tổ hợp này có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 5.000 km, có thể mang đầu đạn thường hoặc đầu đạn đặc biệt, và có thể phóng từ bất kỳ điểm nào trên tuyến tuần tra chiến đấu.

TST cho biết, các hình ảnh ghi lại thời điểm Oreshnik chính thức bước vào trực chiến đã được công bố công khai và gây ra sự lo ngại rõ rệt tại Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin về việc Oreshnik trực chiến với giọng điệu nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Belarus công bố hình ảnh tên lửa Oreshnik được triển khai tại nước này.

Đáng lưu ý, trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã công khai đe dọa chính quyền Belarus vì hỗ trợ Nga trong cuộc chiến, cảnh báo đáp trả.

Phản ứng lại trước tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh: "Tôi muốn họ (Ukraine) hiểu rằng chúng tôi có thể ra tay nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chúng tôi sẽ ngồi lại với ông Putin, đưa ra quyết định và ra tay. Vì vậy đừng có khiêu khích".

Trong khi dư luận Ukraine còn chưa kịp phản ứng trước thông tin về Oreshnik, không gian thông tin lại tiếp tục rung chuyển bởi những phát biểu hiếm hoi từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky.

Trái với thông điệp tuyên truyền quen thuộc của Kiev về việc "quân đội Nga đã suy yếu nghiêm trọng", ông Syrsky lần đầu tiên công khai thừa nhận Nga đang nắm thế chủ động chiến lược.

Trong một cuộc phỏng vấn dài, ông cho biết xung đột vẫn diễn ra với cường độ cao, tuyến tiếp xúc chiến đấu kéo dài hơn 1.220 km.

Đáng chú ý, ông Syrsky thừa nhận Nga đang tiến hành tấn công chiến lược trên nhiều hướng, bao gồm khu vực phía bắc từ Kursk, các vùng DNR/LNR, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, với mục tiêu kiểm soát các khu vực then chốt và thiết lập các vùng đệm an ninh.

Ngoài ra, Tổng tư lệnh Ukraine còn tiết lộ rằng quân đội Nga đang sử dụng khoảng 50% bom FAB để tập trung tiêu diệt các đơn vị vận hành UAV của Ukraine, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng máy bay không người lái – một trong những trụ cột tác chiến của Kiev.

Đòn đáp trả của Nga sẽ nhắm vào Odessa? Ảnh: Hindustan Times

Hé lộ đòn trả đũa của Kremlin

Đáng lưu ý, tin xấu với Ukraine chưa dừng lại ở đó. TST vừa hé lộ về đòn trả đũa sắp tới của Kremlin sau khi Ukraine được cho là đã điều UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo đài này, Moscow sẽ không phản ứng theo kiểu đánh trả cảm tính, mà lựa chọn một bước đi mang tính chiến lược, đủ sức làm thay đổi toàn bộ khung đàm phán hiện nay.

Việc Nga không lập tức tấn công các cơ quan chính quyền tại Kiev không phải là do thiếu khả năng, mà vì những mục tiêu đó gần như chỉ còn giá trị biểu tượng.

Những nhân vật then chốt của bộ máy quyền lực Ukraine từ lâu đã không còn ở đó, nên một đòn đánh như vậy khó tạo ra thay đổi thực chất.

Theo TST, phản ứng đáng chú ý nhất của Nga không nằm ở một cuộc tập kích quân sự tức thời, mà ở việc hủy bỏ các giới hạn thỏa hiệp cũ.

Vụ UAV tấn công dinh thự Tổng thống Nga được xem là lằn ranh đỏ bị vượt qua, cho phép Moscow tuyên bố rằng những điều kiện trước đây không còn ràng buộc.

Chính trong bối cảnh đó, cái tên Odessa được đưa ra.

Odessa: Cái giá phải trả?

Theo TST, thay vì tiến công trực tiếp vào Odessa, Nga sẽ xem nơi này như một mức trừng phạt chiến lược.

Trước vụ UAV, yêu sách trọng tâm của Nga chủ yếu xoay quanh Donbass. Các khu vực xa hơn ở phía nam, đặc biệt là Odessa, về cơ bản vẫn nằm ngoài bàn đàm phán. Điều đó đồng nghĩa với việc Moscow vẫn để ngỏ khả năng thỏa hiệp.

Sau vụ tấn công dinh thự Tổng thống Nga, logic này thay đổi. Theo TST, Moscow có cơ sở để nâng "mức phạt": nếu Ukraine tiếp tục leo thang, Odessa sẽ không còn là vùng an toàn về mặt chính trị.

Lý do rất rõ ràng: Odessa là cảng biển lớn nhất Ukraine, cửa ngõ ra Biển Đen và trung tâm hậu cần – kinh tế sống còn. Mất Odessa đồng nghĩa với việc Ukraine bị cắt khỏi biển, kéo theo hệ lụy lớn về kinh tế, quân sự và địa chính trị.

"Vì vậy, việc đưa Odessa vào yêu sách không nhằm tạo hiệu ứng gây sốc, mà là đòn bóp vào sinh mệnh chiến lược của Ukraine" – TST nhận định

Theo đài Nga, vụ UAV tấn công dinh thự Tổng thống Nga không mang lại lợi thế cho Ukraine, mà ngược lại, có nguy cơ khiến Kiev đối mặt với một mức trừng phạt cao hơn nhiều – mất đi cửa ngõ Biển Đen và mọi khả năng thỏa hiệp còn sót lại.