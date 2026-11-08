TST: Khẩn cấp! Nga sẽ "đổi 1 phần Donbass"? Rò rỉ cuộc đàm phán giữa ông Trump và đặc phái viên của ông Putin

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập đến một “thỏa thuận lớn” nhằm sớm chấm dứt xung đột Ukraine, với phạm vi có thể bao trùm toàn bộ châu Âu.

Khẩn cấp! Nga sẽ “đổi một phần Donbass”?

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Khẩn cấp: Nga sẽ 'đổi một phần Donbass'? Quân NATO ở Lviv. Rò rỉ cuộc đàm phán giữa ông Trump và đặc phái viên của ông Putin".

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập đến một “thỏa thuận lớn” nhằm sớm chấm dứt xung đột Ukraine, với phạm vi có thể bao trùm toàn bộ châu Âu. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc trao đổi kín tại Nhà Trắng với ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin.

“Đó sẽ là một thỏa thuận lớn, và nó sẽ không chỉ liên quan đến Ukraine. (…) Thậm chí, tôi có thể nói rằng có lẽ nó sẽ liên quan đến toàn bộ châu Âu”, ông Trump nói.

Theo TST, ông Jared Kushner cũng thông báo bắt đầu xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Mục tiêu Washington đưa ra là ngăn giao tranh tái diễn sau khi xung đột chấm dứt. Những vấn đề này dự kiến được thảo luận tại cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi ngày 10–11/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Giữa lúc hoạt động ngoại giao tăng tốc, xuất hiện thông tin cho rằng Moscow có thể chấp nhận để Ukraine tiếp tục kiểm soát một phần Donbass, đổi lấy những nhượng bộ về quân sự, chính trị và an ninh.

Thông tin do ông Sergei Pavlyuchenko, nhân viên một quỹ Ukraine – Mỹ, đưa ra. Ông tuyên bố biết một số nội dung đã được thảo luận tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, bài viết không cung cấp xác nhận chính thức về đề xuất liên quan đến Donbass.

Nhà bình luận quân sự Nga Dmitry Degtyarev bác bỏ khả năng này: “Ông Putin có đồng ý để một phần Donbass tiếp tục nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine hay không? Tôi tin chắc rằng câu trả lời là không”.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định cần đối thoại với châu Âu về các bảo đảm an ninh.

“Sẽ cần trao đổi với người châu Âu khi bàn đến việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine, cũng như tương lai của hệ thống an ninh châu Âu”, người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố.

Ông Peskov đồng thời cho biết Moscow chưa nhận được ý tưởng nào từ châu Âu về bảo đảm an ninh cho tất cả các bên và chưa nắm chi tiết đề xuất của ông Trump.

Theo Handelsblatt dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Kornelius, ngày 6/11, ông Trump và Thủ tướng Friedrich Merz đã thảo luận về việc sớm chấm dứt chiến tranh, cùng các điều kiện của thỏa thuận hòa bình.

TST dẫn nhận định rằng Nhà Trắng cảm thấy cấp bách hơn trong việc giải quyết xung đột sau thất bại của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nguồn tin nội bộ được bài viết đề cập cho rằng Đức có thể đại diện châu Âu tham gia đàm phán.

"Quân NATO ở Lviv"

Bên cạnh vấn đề Donbass, thông tin do ông Pavlyuchenko đưa ra còn đề cập khả năng triển khai quân đội nước ngoài tại miền Tây Ukraine, như ở Lviv.

Ông lưu ý, lực lượng nước ngoài chỉ được hiện diện tại các tỉnh miền Tây nếu những yêu cầu của Nga được đáp ứng. Song, khó có khả năng Moscow chấp nhận điều kiện này.

“Ông Putin có đồng ý cho quân đội nước ngoài triển khai, dù chỉ ở miền Tây Ukraine hay không? Câu trả lời ‘không’ đã được nhắc lại cả nghìn lần”, ông viết.

Theo TST, tranh luận về lực lượng nước ngoài diễn ra giữa lúc Ukraine đối mặt sức ép lớn về năng lượng và tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Bài viết cho biết nhiều cơ sở điện lực bị hư hại nghiêm trọng, một số nhà máy nhiệt điện bị phá hủy hoàn toàn. Tại Kiev, tình trạng gián đoạn nước và sưởi ấm được cho là ảnh hưởng tới cả tòa nhà Quốc hội.

Người đứng đầu chính quyền quận Desniansky, ông Bakhmatov, nói năm nay có 37 tỷ hryvnia được phân bổ cho việc chuẩn bị các hệ thống dự phòng, trong khi trước đây là 500 tỷ hryvnia.

TST cho biết những khó khăn tương tự về điện, nước và sưởi ấm cũng xuất hiện hoặc có nguy cơ xảy ra tại Dnepropetrovsk, Vinnytsia, Zhytomyr, Lutsk, Kharkov và Sumy.

Đại tá Aslan Nakhushev nhận định năng lượng và tài chính nhà nước đang trở thành những nguồn lực quyết định khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine. Ông đồng thời nhắc tới giới hạn chịu đựng của xã hội khi các dịch vụ thiết yếu liên tục gián đoạn.

Rò rỉ cuộc đàm phán giữa ông Trump và đặc phái viên của Tổng thống Putin, Kirill Dmitriev

Đáng lưu ý, theo TST, vào ngày 6/11, vài giờ sau khi ông Trump thông báo đã trao đổi với ông Dmitriev, ông Pavlyuchenko tuyên bố đại diện Nga đã trình bày với ông Trump và ông Kushner ba nhóm điều kiện của Điện Kremlin.

Thứ nhất, Ukraine phải ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí và những cơ sở hạ tầng dân sự khác của Nga.

Thứ hai, phần Donbass do lực lượng Ukraine kiểm soát tiếp tục nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev. Đổi lại, Moscow yêu cầu Ukraine cắt giảm quân số, vũ khí và nhượng bộ về tiếng Nga, Giáo hội Chính thống Nga; đồng thời yêu cầu rút cơ sở hạ tầng NATO khỏi Baltic và Scandinavia.

Thứ ba, quân đội nước ngoài chỉ được hiện diện tại các tỉnh miền Tây Ukraine nếu những yêu cầu của Nga được thực hiện.

Đây là lời thuật lại của ông Pavlyuchenko, chưa phải những điều khoản được Moscow hoặc Washington công bố.

Ông Degtyarev cho rằng chi tiết đáng chú ý nhất là yêu cầu NATO rút cơ sở hạ tầng khỏi Baltic và Scandinavia. Ông liên hệ nội dung này với những thông tin trên báo chí Anh về yêu cầu đưa bố trí quân sự của NATO trở lại giới hạn năm 1997.

Tuy nhiên, nhà bình luận Nga nhận định NATO khó chấp nhận rút khỏi những khu vực nói trên. Ông cũng bác bỏ khả năng Nga nhượng bộ về Donbass và quân đội nước ngoài tại Ukraine, từ đó đánh giá thông tin bị tung ra là không đáng tin cậy.

“Nếu theo những điều khoản này, NATO rút khỏi Litva, Latvia, Estonia, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển, đó sẽ là sự đầu hàng hoàn toàn của liên minh, đồng thời vượt xa các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Degtyarev viết.

Cụm từ “đầu hàng hoàn toàn” vì vậy là nhận định giả định của ông Degtyarev về kịch bản NATO rút quân, không phải thông báo về một thỏa thuận đã đạt được.

Ông đồng thời nhắc lại lập trường của Moscow rằng bốn vùng Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022, trong toàn bộ địa giới hành chính, là bộ phận không thể tách rời của Liên bang Nga và không phải vấn đề để thương lượng.