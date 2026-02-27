Chiều 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa chiến lược trong tư duy phát triển và cấu trúc vận hành của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội cho biết, trong bối cảnh thế giới đa cực đang định hình lại trật tự công nghệ và kinh tế, Việt Nam, trong đó có Hà Nội đang đứng trước cơ hội chiến lược.

Với thị trường nội địa đủ lớn, dân số trẻ và tinh thần sẵn sàng đổi mới, Hà Nội có khả năng thu hút dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tạo bệ phóng cho thế hệ nhà sáng lập trẻ Việt Nam, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong trung và dài hạn.

"Khi Hoa Kỳ vẫn là nơi khởi phát công nghệ đột phá, Trung Quốc tích tụ dữ liệu khổng lồ và chuyển sang sáng tạo nội sinh, Ấn Độ giữ vai trò "văn phòng" toàn cầu, thì Hà Nội có thể định vị mình là HUB thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới có kiểm soát", ông Hưng cho hay.

TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội

Theo đó, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò "bộ não" trung tâm kết nối dữ liệu – nguồn lực – chính sách – công nghệ – văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.

Sự ra mắt của Trung tâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, đối mặt với thách thức đô thị hóa nhanh chóng, song cũng sở hữu lợi thế lớn: dân số trẻ, thị trường nội địa rộng, sẵn sàng tiếp nhận đổi mới.

Trung tâm ra đời với mong muốn biến thách thức thành cơ hội, định vị Hà Nội như thành phố tiên phong, là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, "bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo" của quốc gia, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, và kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Hà Nội thông minh.

Qua đó, Trung tâm trợ lực để Hà Nội thu hút nhân tài, dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho lực lượng nhà sáng lập trẻ Việt Nam trưởng thành, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

3 trọng tâm chiến lược 'lót ổ' cho doanh nghiệp và nhân tài

Để hiện thực hóa mục tiêu HUB thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội đề xuất ba trọng tâm chiến lược. Thứ nhất, thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu đến giải quyết các bài toán đô thị và thử nghiệm công nghệ mới như AI, fintech, xe tự lái, tài sản số và công nghiệp sáng tạo gắn với bản sắc Hà Nội.

Thứ hai, triển khai chiến lược đối ngoại nhằm “lót ổ” cho doanh nghiệp công nghệ và nhân tài Việt Nam ở nước ngoài trở về hoạt động tại Hà Nội, đồng thời thu hút nhà sáng lập quốc tế nhờ lợi thế chi phí, thị trường và chất lượng nhân lực.

Thứ ba, thực hiện chiến lược đối nội, trong đó Trung tâm đóng vai trò điều phối và bảo hộ cạnh tranh lành mạnh cho các ngành kinh tế số nội địa, tạo không gian cho startup phát triển và hướng tới mô hình nắm giữ vốn tương tự Temasek, dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo bền vững.

“Nhằm hình thành chuỗi giá trị sáng tạo có ý nghĩa thị trường và khả năng tương hỗ bền vững. Trung tâm đưa ra mô hình 4 giai đoạn nhằm hiện thực hóa những tầm nhìn nêu trên”, ông Trần Quang Hưng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Theo đó, giai đoạn đầu tiên là xây dựng cộng đồng và kết nối với các bài toán cụ thể trong khối công và khối tư, với mục tiêu đưa nguồn cung tri thức và nhân lực đổi mới sáng tạo gặp đúng nhu cầu thực tiễn.

Giai đoạn 2, trọng tâm là ươm tạo dựa trên các trụ cột nguồn lực của Trung tâm - biến ý tưởng và đề bài đã được kết nối ở giai đoạn 1 thành nguyên mẫu khả thi tối thiểu (MVP) để kiểm thử nhanh, tiếp nhận ý kiến khách quan từ phía khách hàng và thị trường, tiến hành sửa đổi ngay lập tức.

Giai đoạn ba là bước chuyển từ ý tưởng và nguyên mẫu sang một doanh nghiệp thực sự. Ở giai đoạn này, Trung tâm tập trung hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cấu trúc cổ đông, mô hình quản trị và nền tảng vận hành để startup có thể chính thức hoạt động và đủ điều kiện tiếp cận đầu tư.

Ở giai đoạn cuối cùng, trọng tâm là hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường, kết nối với các doanh nghiệp lớn, khu vực công và các nhà đầu tư phù hợp.

Kiến tạo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, việc thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội không không đơn thuần là thành lập thêm một đơn vị, mà là kiến tạo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”, theo tinh thần chuyển từ chính sách sang thị trường, với hai đột phá chính.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện

Đó là đột phá về mô hình thể chế khi lần đầu tiên, Hà Nội thiết kế một tổ chức đổi mới sáng tạo theo cấu trúc công ty cổ phần có vốn nhà nước, nhưng vận hành hoàn toàn theo chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại: minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro, chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật. 70% vốn sở hữu Nhà nước không để kiểm soát vi mô hoạt động kinh doanh, mà bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô.

Đột phá thứ hai nằm ở phương thức điều hành. Công ty được thiết kế như một đầu mối điều phối hệ sinh thái thay cho mô hình hỗ trợ phân tán trước đây. Thay vì mỗi sở ngành triển khai những chương trình riêng lẻ, rời rạc và thiếu liên thông, Công ty và mạng lưới đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức lại dòng chảy đổi mới sáng tạo theo logic thị trường: đưa các bài toán phát triển của đô thị đến gần năng lực nghiên cứu của viện - trường; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và thị trường; gắn sáng kiến công nghệ với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; và chuyển dữ liệu thành nền tảng cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư, các viện - trường, các tổ chức nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, coi đây là không gian hợp tác chung, nơi các bài toán phát triển của Hà Nội được đưa ra một cách công khai, nơi các giải pháp sáng tạo được thử nghiệm một cách có trách nhiệm, nơi nguồn lực công và tư được kết nối để tạo ra giá trị mới.