Từng khiến thầy cô kinh ngạc vì giải Toán không cần giấy nháp, Phạm Tuấn Huy nay cùng đồng nghiệp ghi dấu ấn với bài toán tồn tại 55 năm.

Theo TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhà toán học Phạm Tuấn Huy từng khiến thầy cô, bạn bè ngạc nhiên bởi khả năng hình dung những cấu trúc toán học phức tạp trong đầu, sau đó trình bày lời giải hoàn chỉnh mà không cần giấy nháp.

Phạm Tuấn Huy sinh năm 1996, là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2013 và 2014. Anh tốt nghiệp Đại học Stanford, Đại học Cambridge, nhận học bổng Clay Research Fellowship năm 2023 và hiện là Giáo sư Toán học tại Đại học Chicago, Mỹ.

Mới đây, Phạm Tuấn Huy cùng nhà toán học Lisa Sauermann hoàn tất chứng minh giả thuyết sắp xếp lại của Graham, bài toán được đặt ra từ năm 1971 và thách thức giới toán học suốt 55 năm.

Nhà toán học - Giáo sư Phạm Tuấn Huy. (Ảnh: Claymath)

Lựa chọn con đường chuyên Toán

TS Trần Nam Dũng kể, năm 2011, Phạm Tuấn Huy đứng trước lựa chọn quan trọng. Thay vì nhận học bổng học phổ thông và đại học tại Singapore, Huy quyết định trở thành học sinh lớp 10 chuyên Toán của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Năm 2013, khi đang học lớp 11, Huy cùng đàn anh Cấn Trần Thành Trung giành Huy chương Vàng IMO. Một năm sau, Huy tiếp tục bước lên bục cao nhất tại kỳ thi này, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ học sinh chuyên Toán Việt Nam.

Tuy nhiên, theo TS Trần Nam Dũng, điều đáng nhớ ở Huy không chỉ nằm ở những giải thưởng quốc tế.

Trong môi trường Trường Phổ thông Năng khiếu, Huy được thầy cô, bạn bè biết đến như một học sinh có cá tính học thuật đặc biệt. “ Cậu có thể hình dung, sắp xếp những cấu trúc và lập luận toán học phức tạp trong đầu, sau đó trình bày lời giải hoàn chỉnh mà không cần giấy nháp”, TS Dũng kể.

Sự tò mò của Huy cũng không dừng lại ở việc tìm ra đáp án. Cậu muốn hiểu sâu bản chất vấn đề, tìm kiếm những mối liên hệ và phát triển trực giác toán học. “Ở Huy có sự kết hợp đặc biệt giữa tư duy logic sắc bén và tâm hồn nhạy cảm”, TS Trần Nam Dũng nhận xét.

Điều thú vị là thế giới của Huy không chỉ có những con số và công thức. Từ nhỏ, cậu theo học âm nhạc bài bản tại nhạc viện, có khả năng chơi piano và cảm thụ nghệ thuật. Sự cân bằng ấy góp phần tạo nên một Phạm Tuấn Huy điềm tĩnh, sâu sắc và có cách tiếp cận tri thức riêng.

Khép lại câu hỏi Toán tồn tại hơn nửa thế kỷ

Rời Trường Phổ thông Năng khiếu, Phạm Tuấn Huy tiếp tục con đường học thuật tại Đại học Stanford (Mỹ), theo đuổi Toán học và Thống kê. Sau đó, anh hoàn thành chương trình về Toán tại Đại học Cambridge (Anh).

Tại Stanford, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Jacob Fox, Huy bước vào con đường nghiên cứu chuyên sâu. Năm 2022, anh cùng nhà toán học Jinyoung Park chứng minh thành công Giả thuyết Kahn-Kalai, một bài toán quan trọng trong lĩnh vực tổ hợp xác suất.

Năm 2023, khi đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, Huy được lựa chọn tham gia chương trình Clay Research Fellowship của Viện Toán học Clay hỗ trợ các nhà toán học trẻ có triển vọng nghiên cứu xuất sắc.

Dấu mốc mới trong hành trình nghiên cứu của Huy là cùng nhà toán học Lisa Sauermann hoàn tất chứng minh giả thuyết Graham, bài toán được cố Giáo sư Ronald Graham đặt ra năm 1971.

Giả thuyết này thuộc lĩnh vực tổ hợp và lý thuyết số, đặt ra một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: Với một tập hợp các số khác 0 trong hệ số học modulo, liệu có thể sắp xếp các số theo một thứ tự sao cho những tổng riêng phần liên tiếp đều khác nhau? Nói cách khác, khi lần lượt cộng số thứ nhất, hai số đầu, ba số đầu và tiếp tục như vậy, các kết quả thu được không được trùng nhau.

Ronald Graham là nhà toán học nổi tiếng, từng giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Toán học Mỹ. Ông đồng thời là người đam mê tung hứng và từng làm Chủ tịch Hiệp hội Tung hứng Quốc tế. Giả thuyết mang tên ông được cho là bắt nguồn từ niềm yêu thích nghệ thuật tung hứng.

Trong trò tung hứng, nếu mỗi quả bóng có thời gian ở trên không khác nhau, người biểu diễn cần tìm cách ném sao cho các quả bóng không rơi xuống cùng một nhịp. Hình ảnh ấy gợi mở câu hỏi toán học về việc sắp xếp các số để tránh những tổng trùng lặp.

Sau nhiều thập kỷ, các nhà toán học có những bước tiến quan trọng nhưng vẫn còn khoảng trống trong việc chứng minh giả thuyết ở một số trường hợp.

Tháng 2/2026, Phạm Tuấn Huy và Lisa Sauermann đăng tải công trình “ On Graham’s rearrangement conjecture” (Về giả thuyết sắp xếp lại của Graham) trên nền tảng arXiv. Bản chứng minh dài 27 trang, đóng vai trò mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi nghiên cứu của nhiều nhà toán học, giúp giải quyết giả thuyết đối với các số nguyên tố đủ lớn.

Ông Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Công trình sử dụng các phương pháp xác suất và kỹ thuật toán học phức tạp để tìm cách sắp xếp các số, tránh những tổng riêng phần không mong muốn. Theo các nhà toán học, kết quả này không chỉ khép lại một câu hỏi tồn tại hơn nửa thế kỷ mà còn cho thấy sức mạnh của phương pháp xác suất trong việc giải quyết những vấn đề tổ hợp khó.

Dù làm việc ở nước ngoài, Phạm Tuấn Huy vẫn giữ mối gắn bó với Trường Phổ thông Năng khiếu. Theo TS Trần Nam Dũng, Huy là người sống tình cảm, luôn trân trọng những người thầy từng dìu dắt mình. Khi còn là học sinh, Huy thường viết thư tay gửi thầy giáo.

Năm 2024, tại Hội nghị toán học quốc tế “Âm hưởng trong thế giới hiện đại” do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức, Huy trở về gặp lại thầy cô, bạn bè và các thế hệ học sinh.

Với TS Trần Nam Dũng, hành trình của Phạm Tuấn Huy là niềm tự hào của nhà trường. Điều đáng quý hơn cả thành tích là tinh thần học thuật mà Huy duy trì: sự tò mò, kiên trì, khả năng tư duy độc lập và thái độ khiêm tốn trước tri thức.

Một sự trùng hợp thú vị là Phạm Tuấn Huy sinh năm 1996, cũng là năm Trường Phổ thông Năng khiếu được thành lập. Năm 2026, khi nhà trường bước sang tuổi 30, Huy cũng tròn 30 tuổi.

“Đó không đơn thuần là câu chuyện về một tài năng xuất chúng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê, sự tự do trong tư duy và tinh thần kiên trì theo đuổi những câu hỏi lớn”, thầy Nam Dũng tự hào kể về cậu học trò Tuấn Huy.