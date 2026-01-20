Truyền thông quốc tế nổ tung trước vụ Brooklyn "xé mặt" cha mẹ Beckham: 1 sao nữ mất ngủ, netizen phản ứng gắt

Rạng sáng 20/1, Booklyn Beckham khiến dư luận toàn cầu choáng váng với tuyên bố thẳng thừng rằng: "Tôi không có ý định hòa giải". Sau đó, Booklyn Beckham chính thức đăng đàn tố cáo bố mẹ David - Victoria kiểm soát, phá hoại hôn nhân, gây lo âu nghiêm trọng cho vợ chồng anh. 6 trang tâm thư của Booklyn Beckham, với 12 cáo buộc chấn động nhắm đến bố mẹ gây sục sôi.

Truyền thông toàn cầu nổ tung, drama "xé mặt" nhau của Beckham phủ kín các mặt báo, với những tiêu đề như "Ngày tàn gia đình Beckham", theo Page Six; "Cơn thịnh nộ của Booklyn với gia đình", the The Sun. Báo giới ngay lập tức vào cuộc mổ xẻ tâm thư, mối quan hệ bất ổn, cũng như drama từ cổ chí kim của nhà Beckham.

Truyền thông toàn cầu chấn động vì động thái mới của con trai cả nhà Beckham. Ảnh: The Sun, Page Six.

MC Vogue Williams là nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng về vụ tấn công trực tuyến gây sốc mà Booklyn Beckham nhắm đến cha mẹ anh. Cô cho biết bản thân đã choáng váng, không thể ngủ được vì vụ drama rúng động này: "Tôi đã tính đi ngủ, nhưng lại vô tình đọc được 6 trang tâm thư của Booklyn Beckham. Và tôi đã mất ngủ vì chúng. Giờ tôi phải thức để xem nhà Beckham phản hồi thế nào về vụ việc Booklyn. Tôi không thể tin được điều này có thể xảy ra trong gia đình họ. Trời ơi, đây là 1 chuyện đáng buồn. Tôi rất yêu quý gia đình Beckham và thật buồn khi chứng kiến chuyện tồi tệ này xảy ra với gia đình họ", MC Vogue Williams bày tỏ sự ngỡ ngàng.

MC Vogue Williams sốc nặng trước diễn biến drama cực căng giữa Brooklyn với gia đình Beckham. Ảnh: Daily Mail.

Hiện, drama gia tộc "tan đàn xẻ nghé" của nhà Beckham là tâm điểm chú ý, bàn tán khắp toàn cầu. Trên MXH, cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bất chấp vô số lời buộc tội trong tuyên bố gây chấn động của mình, không ít cư dân mạng đã cáo buộc Brooklyn là một "cậu ấm hư hỏng" và "chưa từng làm việc một ngày nào trong đời" và cho rằng những thức cậu cả nhà Beckham có được của hôm nay đều dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Công chúng nhận định Brooklyn Beckham đối xử bất hiếu, phũ phàng với cha mẹ. Trước đó, Brooklyn Beckham gửi văn bản pháp lý cho cha mẹ yêu cầu được giải quyết mâu thuẫn nội bộ, nhưng giờ lại trở mặt tung hê chuyện xấu của gia đình.

Trên mạng xã hội, 1 netizen bức xúc chỉ trích Brooklyn: "Brooklyn Beckham chưa bao giờ làm việc vất vả một ngày nào trong đời. Một thằng nhóc hư hỏng chỉ nổi tiếng nhờ gia đình, nhưng giờ lại đang đóng vai nạn nhân. Một đứa trẻ giàu có được nuông chiều. Nếu không có cha mẹ chống lưng, anh ta sẽ chẳng là ai trong thế giới này và cô vợ tiểu thư cũng chẳng muốn ngó ngàng đến anh ta. Thằng hề!".

Brooklyn Beckham đang hứng chỉ trích dữ dội vì công khai tố cáo cha mẹ. Ảnh: Daily Mail.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Ồn ào nhà Beckham vẫn chưa thể chấm dứt. Ảnh: People

Nguồn: Daily Mail