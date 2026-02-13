Truyền thông Mỹ: Tàu sân bay lớn nhất thế giới nhận lệnh đến Trung Đông

Hãng tin AP ngày 13-2 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh điều động tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – từ vùng biển Caribe đến khu vực Trung Đông.

Theo các nguồn tin chia sẻ với AP, đây là bước đi nhằm tăng cường hỏa lực và sự hiện diện của Mỹ tại "điểm nóng" toàn cầu này.

Sự góp mặt của USS Gerald R. Ford sẽ tạo ra thế gọng kìm tại khu vực khi hiệp lực cùng tàu USS Abraham Lincoln và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang có mặt tại biển Ả Rập.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong chuyến chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 8-4-2017. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực buộc Iran tham gia vào một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân.

Vào ngày 12-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn rằng việc không đạt được thỏa thuận với chính quyền của ông sẽ dẫn đến những hậu quả "rất thảm khốc" đối với Iran.

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman vào tuần trước nhưng không đạt được kết quả cụ thể.

Khi được hỏi về mốc thời gian để tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, ông Donald Trump nhận định: "Tôi đoán trong khoảng một tháng tới hoặc đại loại thế. Việc này nên diễn ra nhanh chóng. Họ (Iran) nên đồng ý một cách nhanh chóng".

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán cần phải tiếp tục trong khi phía Israel thúc giục Mỹ gây áp lực buộc Iran cắt giảm chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

Sự hiện diện của tàu USS Gerald R. Ford tại Trung Đông đánh dấu một bước chuyển quân nhanh chóng ngay sau chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng trước.

Theo nhận định từ hãng tin AP, việc tái ưu tiên nguồn lực cho Trung Đông dường như mâu thuẫn với chiến lược an ninh quốc gia của ông Donald Trump, vốn đặt trọng tâm vào Tây bán cầu thay vì các khu vực khác trên thế giới.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự sai lầm nào cũng có thể thổi bùng một cuộc xung đột khu vực mới, đặc biệt khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza vẫn chưa chấm dứt.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thời gian lưu trú cụ thể của tàu USS Gerald R. Ford tại Trung Đông. Do con tàu đã rời cảng làm nhiệm vụ từ tháng 6-2025, đợt điều động sang Trung Đông lần này sẽ khiến thủy thủ đoàn phải đối mặt với một kỳ triển khai dài ngày bất thường.