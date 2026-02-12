39 “tàu sân bay giá rẻ” sắp xuất hiện khắp lãnh thổ: Kế hoạch gây bất ngờ của 1 nước Đông Nam Á

Kế hoạch táo bạo của Indonesia

Theo CNN, Indonesia đang triển khai kế hoạch biến các tuyến đường cao tốc trên cả nước thành đường băng khẩn cấp cho máy bay chiến đấu, qua đó tạo ra khả năng tương đương với việc có nhiều “tàu sân bay” phân bố khắp quần đảo rộng lớn của mình.

Tư lệnh Không quân Indonesia, Tướng Tonny Harjono, ngày 11/2 cho biết ông kỳ vọng về lâu dài, mỗi trong số 39 tỉnh của nước này sẽ có ít nhất một đoạn đường cao tốc có thể dùng làm đường băng khẩn cấp, dù chưa đưa ra thời hạn cụ thể.

Trong một cuộc trình diễn cùng ngày, một tiêm kích F-16 và một máy bay tấn công Super Tucano của Không quân Indonesia đã hạ cánh và cất cánh thành công trên một đoạn cao tốc tại tỉnh Lampung, ở cực nam đảo Sumatra.

Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto nói: “Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng của Indonesia trong việc củng cố hệ thống phòng thủ toàn diện.”

Việc dùng đường cao tốc làm đường băng quân sự không phải là ý tưởng mới. Quân đội Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã từng thực hiện kế hoạch này.

Indonesia dự kiến xây dựng ít nhất 39 "tàu sân bay giá rẻ". Ảnh: CNN

Phân tán máy bay chiến đấu trên nhiều đảo ở Thái Bình Dương cũng là hướng mà quân đội Mỹ đang theo đuổi, nhằm giúp lực lượng không quân khó bị tập trung tấn công hơn trong trường hợp xảy ra xung đột.

Một máy bay tấn công EMB-314 Super Tucano của Không quân Indonesia cũng đã thực hiện thành công các bài thử hạ cánh và cất cánh trên đoạn cao tốc Terpeka Simpang Pematang ở Lampung.

Không quân Indonesia cho biết trong một tuyên bố: Việc sử dụng cao tốc như đường băng thay thế trong những tình huống nhất định dự kiến sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giúp lực lượng này ứng phó với nhiều mối đe dọa tiềm tàng mà không ảnh hưởng đến chức năng chính của cao tốc là phục vụ giao thông dân sự.

Các nhà phân tích nhận định đây cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo đảm phòng thủ cho một quốc gia có lãnh thổ trải rộng.

Indonesia là quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 6.000 hòn đảo có người sinh sống, kéo dài theo trục đông – tây khoảng 5.000 km.

Việc bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy bằng tàu sân bay gần như không khả thi. Hải quân Indonesia hiện không sở hữu tàu sân bay, trong khi chi phí mua sắm và vận hành loại tàu này rất lớn.

Tàu sân bay giá rẻ

Ông Collin Koh, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nhận xét: “Tàu sân bay dường như không phải lựa chọn hấp dẫn về mặt chi phí.”

Ông cho rằng việc bố trí nhiều tuyến cao tốc có thể sử dụng làm đường băng khẩn cấp trên khắp quần đảo sẽ hợp lý hơn cả về chiến lược lẫn tác chiến.

“Mức độ rủi ro cũng thấp hơn so với tàu sân bay. Nếu tàu sân bay bị đánh trúng một lần, nó có thể bị loại khỏi vòng chiến,” ông Koh nói với CNN.

Ông cũng lưu ý rằng khi có nhiều tuyến đường làm đường băng, nếu một tuyến bị hư hại thì các tuyến khác vẫn có thể thay thế.

Việc sử dụng đường bộ để phục vụ một số lượng máy bay nhất định cũng ít tốn kém hơn so với duy trì hoạt động của tàu sân bay.

Hai loại máy bay tham gia trình diễn hôm thứ Tư là F-16 và Super Tucano cũng không phải là những loại có thể hoạt động trên tàu sân bay.

Tướng Harjono cho biết kế hoạch là xây dựng các tuyến đường có những đoạn dài khoảng 3 km để máy bay quân sự có thể hạ cánh và cất cánh.

Thứ trưởng Donny cũng đánh giá cao kỹ năng của các phi công Indonesia khi hạ cánh trên những con đường chỉ rộng bằng một nửa đường băng sân bay.

Hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara dẫn lời ông nói: “Các tuyến cao tốc chỉ rộng khoảng 24 mét, hẹp hơn nhiều so với đường băng sân bay rộng từ 45 đến 60 mét. Điều này rất nguy hiểm, nhưng các phi công không quân Indonesia được huấn luyện để xử lý trong những điều kiện như vậy.”