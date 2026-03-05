Hàng trăm tay súng người Kurd đã bắt đầu các hoạt động trên bộ bên trong lãnh thổ Iran tại các khu vực gần biên giới Iraq.

Thông tin trên do các quan chức Israel và Mỹ xác nhận với tờ The Jerusalem Post ngày 4-3. Như vậy, diễn biến này có thể mở ra một mặt trận bổ sung chống lại Iran trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Các lực lượng người Kurd hoạt động dọc biên giới Iran - Iraq được coi là một trong những nhóm đối lập vũ trang lớn nhất chống lại chính quyền Tehran.

Các tổ chức tham gia là những nhóm người Kurd với hàng ngàn tay súng, hầu hết hoạt động từ vùng lãnh thổ thuộc Khu vực Kurdistan của Iraq dọc theo biên giới với Iran.

Theo các nguồn tin người Kurd, các lực lượng này đã chuẩn bị trong những ngày gần đây để tham gia vào các hoạt động trên bộ ở miền Tây Iran, nhằm gây áp lực lên lực lượng an ninh Iran và phân tán họ trên nhiều mặt trận.

Các nguồn tin cho biết chiến lược đằng sau hoạt động này là việc giao tranh dọc các khu vực biên giới sẽ buộc chính quyền Iran phải chuyển hướng các nguồn lực quân sự và an ninh đến đó. Từ đó, có thể giảm bớt áp lực lên những người biểu tình và các thành phần đối lập tại các thành phố lớn bên trong Iran.

Tay súng người Kurd tại Iraq. Ảnh: X/The Jerusalem Post

Một nguồn tin cấp cao của người Kurd cho biết vào tối 3-3 rằng theo đánh giá của họ, "đang có một cơ hội lớn", dẫn chứng về áp lực quân sự nặng nề đang đè nặng lên Iran và các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Trong những ngày gần đây, nhiều thông tin cho thấy đã có các cuộc gặp gỡ và thảo luận giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhân vật người Kurd, bao gồm một cuộc hội đàm giữa ông Donald Trump với các nhà lãnh đạo người Kurd tại Iraq, cũng như lãnh đạo của các nhóm đối lập người Kurd ở Iran.

Các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng hợp tác tác chiến.

Trong kịch bản đó, lực lượng người Kurd có thể đóng vai trò là lực lượng trên bộ gây bất ổn cho chế độ Iran ở một số khu vực nhất định.

Theo một số nguồn thạo tin, lực lượng người Kurd kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ tiềm năng từ Mỹ và Israel cho hoạt động như vậy.

Việc hỗ trợ có thể diễn ra với nhiều hình thức, chủ yếu là chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ quân sự và tạo điều kiện cho các chiến binh người Kurd hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nguồn tin, lực lượng người Kurd đơn độc không có đủ năng lực quân sự cần thiết để lật đổ chính quyền Iran.

Ngoài ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét vũ trang cho lực lượng người Kurd nhằm châm ngòi một cuộc nổi dậy bên trong Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho rằng thông tin trên chỉ "nhằm mục đích làm suy yếu an ninh và ổn định ở Iran".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong ngày 4-3 xác nhận đã bắt đầu một đợt tấn công mới vào thủ đô Tehran. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ rất lớn tại Tehran chỉ ít phút sau thông báo của IDF.

Trước đó, quân đội Israel thông báo lực lượng không quân đã hoàn thành một "đợt tấn công quy mô lớn" vào một khu phức hợp ở phía Đông Tehran, nơi có các trung tâm chỉ huy và lực lượng an ninh nội bộ.