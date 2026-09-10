Truyền thông Iran: Tàu sân bay Mỹ bị đánh trúng ở khoảng cách 500km

Các tàu của Mỹ đã rút lui ít nhất 400km khỏi bờ biển Iran, nhưng 1 tàu của Mỹ vẫn bị trúng đạn dù ở cách Iran 500km.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

Hãng thông tấn Mehr News dẫn lời Phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tướng Mohebbi cho biết, Iran đang thể hiện sức mạnh của mình bằng cách ngăn chặn các chuyến tàu trái phép và phong tỏa vũ khí hải quân của đối phương qua eo biển Hormuz.

Ông Mohebbi lưu ý trước Chiến dịch "Ramadan", có khoảng 30 đến 40 tàu chiến của Mỹ đã hiện diện ở Vịnh Ba Tư, nhưng ông khẳng định hiện nay không còn một tàu chiến nào của Mỹ ở khu vực này. Ông nói thêm, tất cả các tàu của Mỹ đã rút lui ít nhất 400km khỏi bờ biển Iran.

Người phát ngôn của IRGC cho rằng sự rút lui này là do Iran triển khai vũ khí mới và tên lửa tiên tiến, khẳng định lực lượng Iran vẫn duy trì khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 400km.

Năng lực tấn công tầm xa của Iran đã được chứng minh đã nhắm mục tiêu vào một tàu sân bay của Mỹ nằm cách đó 500km, khẳng định eo biển Hormuz vẫn là trung tâm sức mạnh quân sự của Iran để răn đe sự xâm lược từ nước ngoài.

Liên quan đến những phát biểu trước đó của ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng Phán quyết về Lợi ích Quốc gia Iran, về một khu vực cấm mới, Tướng Mohebbi làm rõ rằng khu vực được chỉ định trải dài từ gần Chabahar qua một phần Biển Oman và Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz.

Vị tướng này giải thích trong khi các hoạt động quân sự trước đây chỉ tập trung vào eo biển Hormuz, thì nay một khu vực an ninh rộng hơn đã được thiết lập, với tọa độ chính xác dự kiến sẽ được công bố chính thức.

Giải thích thêm về cơ chế "trừng phạt hàng hải", người phát ngôn cảnh báo rằng bất kỳ tàu thương mại hoặc quân sự nào không được phép đi vào khu vực đã được xác định sẽ bị từ chối bảo hiểm, dịch vụ pháp lý và hỗ trợ và sẽ bị cấm di chuyển qua eo biển Hormuz.

Về các biện pháp đối phó với các cuộc phong tỏa hải quân tiềm tàng, Tướng Mohebbi nhận định rằng các cuộc phong tỏa trên biển có thể mở rộng khắp Biển Oman và vào vùng biển quốc tế.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sở hữu các chiến lược tác chiến chưa được tiết lộ để vô hiệu hóa các biện pháp đó.

Ông còn khẳng định thêm lực lượng Mỹ đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng về thể chất và hoạt động, cho rằng tàu USS Abraham Lincoln cần sửa chữa và sơn lại thân tàu do bị rỉ sét nghiêm trọng, và thủy thủ đoàn đang trải qua giai đoạn tinh thần sa sút do các hoạt động trên biển liên tục.

Tái khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Iran, Tướng Mohebbi nhấn mạnh động lực hàng hải khu vực đã chuyển biến theo hướng có lợi cho Iran nhờ các chiến lược thông minh và vũ khí hiện đại.

Ông cảnh báo bất kỳ sự tính toán sai lầm nào của Mỹ hoặc các đồng minh của họ sẽ dẫn đến phản ứng quyết liệt từ Iran.

Cuối cùng, người phát ngôn của IRGC nhấn mạnh vai trò quan trọng của người dân Iran trong việc hỗ trợ quốc phòng, khẳng định sự đoàn kết của nhân dân vẫn là sự đảm bảo hàng đầu cho chiến thắng trước các mối đe dọa từ bên ngoài.