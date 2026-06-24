Viện KSND TP.HCM truy tố Phan Công Khanh (Khanh Super) cùng 2 đồng phạm với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các giao dịch siêu xe.

Ngày 24/6, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh Super, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamac Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 7/2025, Phan Công Khanh bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mohamac Da Pha bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, năm 2019, Khanh và Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Super, có trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, TP.HCM, chuyên kinh doanh ô tô hạng sang. Khanh giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamac Da Pha làm cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh thua lỗ, các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa công ty để thực hiện nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 5/2023, thông qua quan hệ quen biết, Khanh biết chị L.N.T.H sở hữu chiếc McLaren 650S Spider trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng. Sau khi nhận xe cùng giấy tờ gốc với lý do hỗ trợ bán xe, Khanh cùng Vấn và Pha mang chiếc xe đi cầm cố cho một người đàn ông tên H. để lấy 2 tỷ đồng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục đề nghị tăng thêm 1 tỷ đồng với lý do cần thêm vốn hoạt động. Tổng cộng, các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng từ việc cầm cố chiếc McLaren, dùng số tiền này để chuộc một xe Mercedes G63 khác.

Khi quá hạn nhưng không nhận lại được xe hoặc tiền, chị H. tìm hiểu và phát hiện chiếc McLaren đã bị mang đi cầm cố. Ngày 27/6/2023, chị làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Cáo trạng cũng xác định trong cùng thời gian, Khanh và Vấn đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty K-Supper sở hữu một xe Brabus G800, khiến ông T.H.P tin tưởng và đồng ý mua với giá 24,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền từ ông P., Khanh không bàn giao xe như cam kết mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, ông P. mới biết mình bị lừa.

Ngoài ra, Mohamac Da Pha còn bị cáo buộc mượn chiếc BMW 7-Series trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S. để "sử dụng tạm", sau đó mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Theo Viện KSND TP.HCM, các bị can đã lợi dụng vỏ bọc doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố, chuyển nhượng trái phép tài sản của người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.