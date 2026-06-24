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Cựu Kiểm sát viên Viện KSND Hà Nội bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Hoàng An
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Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”, nguyên Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố, xét xử sơ thẩm đã bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.

Cựu Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung bị khởi tố làm sai lệch hồ sơ vụ án - Ảnh 1.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng bên trái).

Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung (nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội) về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phát hiện có 2 bản Kết luận điều tra vụ án hình sự, cùng số, ngày tháng năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc, số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, Lê Thị Hồng Nhung, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện KSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc chưa được xem xét, xử lý, ngày 26/5/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

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sai lệch hồ sơ vụ án

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