Truy tố người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội “giết người” và tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bích tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, bắt nguồn từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà. Thời gian này, Bích và chồng (anh T.), cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

Không tìm được tiếng nói chung, Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Vào đầu tháng 1-2023, thấy chồng ốm phải dùng thuốc tây uống thường xuyên. Bích đã bỏ xyanua vào thuốc tây dạng con nhộng. Sau đó, người chồng lấy uống thì phải cấp cứu với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Nạn nhân tử vong 10 tháng sau đó. Phía gia đình nghĩ anh T. chết vì bệnh nên không nghi ngờ.

Sau đó, Bích tiếp tục mâu thuẫn với em gái ruột vì vấn đề tiền bạc vào cuối năm 2023. Không hãm hại được em gái, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi) là con của em gái.

Đầu tháng 1-2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. uống khiến cháu tử vong.

Thấy vợ chồng anh trai ruột hay để ý chuyện đời tư của mình, Bích đã đầu độc cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) vào cuối tháng 5-2024 và sau đó cháu bé đã tử vong.

1 tháng sau đó, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cháu T. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T. có chất độc xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường tại căn nhà bị can Bích gây án.

Cơ quan tố tụng nhận thấy vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự vô cảm, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.