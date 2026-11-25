Tuấn "Thần đèn" bị VKSND Tối cao truy tố 3 tội danh trong vụ án tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), Công ty TNHH Thuận Lợi và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn” , 52 tuổi, quê Thanh Hóa), Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD), Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long bị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Lê Ngọc Tùng bị truy tố về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can Lương Đình Quân, Bùi Thị Thúy, Cao Quang Trung, Lê Văn Quân bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Trịnh Xuân Thành (tức Thành Tân), Trần Trọng Hiếu, Trịnh Ngọc Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Riêng bị can Hoàng Văn Phú, cựu kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”)

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tuấn “Thần đèn”, Tuấn HD và Thành Tân thống nhất góp 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.

Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với trữ lượng hơn 1,6 triệu m³.

Tháng 7/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty ALMA tại mỏ đất trên, với diện tích hơn 53.000m², thời hạn khai thác 5 năm.

Tuấn “Thần đèn” và Tuấn HD giao Nguyễn Xuân Long (cháu gọi Tuấn “Thần đèn” là chú ruột) làm giám đốc, Nguyễn Mạnh Cường (con trai Tuấn “Thần đèn”) điều hành các hoạt động tại mỏ, bổ nhiệm Lê Ngọc Tùng làm giám đốc mỏ.

Quá trình khai thác, dù được cấp dưới báo cáo việc khai thác vượt công suất, Tuấn “Thần đèn” và Tuấn “HD” vẫn đồng ý cho tiếp tục khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép.

Đến tháng 3/2025, khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý các hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tuấn “Thần đèn”, Tuấn HD và Thành Tân đã bàn bạc, lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho người khác nhưng thực tế vẫn điều hành, hưởng lợi từ hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã khai thác trái phép hơn 169.000m³ khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Trong thời gian này, Tuấn “Thần đèn” được hưởng lợi 10 tỷ đồng, Tuấn HD và Thành Tân mỗi người hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Ngoài Công ty ALMA, Tuấn “Thần đèn” còn là chủ sở hữu thực tế 100% vốn của Công ty Thuận Lợi, trực tiếp điều hành, quyết định chủ trương hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ doanh nghiệp này.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác vượt độ sâu, công suất, trữ lượng và ranh giới tại mỏ đất xã Hợp Lý.

Tổng khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép tại đây là hơn 1 triệu m³, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, Tuấn “Thần đèn” và Tuấn HD thống nhất chủ trương xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế, không kê khai đầy đủ khối lượng khoáng sản bán ra.

Các bị can đã để ngoài sổ sách kế toán hơn 78.000 m³ khoáng sản được cấp phép khai thác, không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Ép doanh nghiệp đưa 3 tỷ đồng, chiếm đoạt đất tại mỏ liền kề

Theo cơ quan công tố, mỏ đất của Công ty ALMA có vị trí giáp ranh với mỏ đất của Công ty DHT, do vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh và bà Đậu Thị Hương trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động khai thác.

Quá trình khai thác, nhóm Tuấn “Thần đèn” phát hiện một phần diện tích đất gần khu vực giáp ranh giữa hai mỏ bị lõm.

Mặc dù không có căn cứ xác định Công ty DHT khai thác sang phần đất của Công ty ALMA, Tuấn “Thần đèn” vẫn chỉ đạo cấp dưới gây sức ép, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường.

Ngày 22/8/2024, nhóm Tuấn HD cùng nhiều người đến Công ty DHT, yêu cầu đo đạc hiện trạng, sau đó ép ông Thịnh ký biên bản thể hiện Công ty DHT khai thác sang hơn 1.800m² đất của Công ty ALMA.

Nhóm này yêu cầu ông Thịnh phải trả 3 tỷ đồng nhưng ông Thịnh không đồng ý.

Sau nhiều lần gây sức ép, phía Tuấn “Thần đèn” giảm số tiền yêu cầu xuống còn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ông Thịnh chuẩn bị tiền để giao thì Tuấn “Thần đèn” không đồng ý, chỉ đạo cấp dưới chuyển sang phương án lấy đất của Công ty DHT.

Do bị đe dọa, vợ chồng ông Thịnh không dám phản kháng, để nhóm Tuấn “Thần đèn” tự ý khai thác đất tại mỏ của doanh nghiệp mình.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm Tuấn “Thần đèn” đã chiếm đoạt hơn 96.500m³ đất của Công ty DHT, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng còn xác định Hoàng Văn Phú đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể giúp đưa 11 khu vực mỏ của Tuấn HD ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, qua đó chiếm đoạt 660 triệu đồng.

Đến nay, các bị can và gia đình đã nộp hơn 39,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trên tổng số gần 110 tỷ đồng được xác định tại phần trách nhiệm dân sự của vụ án.

Cơ quan điều tra đã kê biên 3 bất động sản của Tuấn “Thần đèn”, phong tỏa hơn 9,1 tỷ đồng tại 3 sổ tiết kiệm của Tuấn HD.