Truy tố cựu Phó chánh án toà quận 4 Nguyễn Hải Nam tội xâm phạm chỗ ở người khác

Ngày 23/6, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can là Nguyễn Hải Nam (Cựu Phó chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác" theo Điều 158 Bộ luật hình sự năm 2015 và chuyển cho TAND cùng cấp.



Bị can Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Theo nội dung vụ việc, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, ngụ quận 3) bán căn nhà ở số 29 đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, quận 1 cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh). Quá trình mua bán 2 bên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp nên khởi kiện ra toà. Bà Thảo cùng các con nhỏ sống tại căn nhà này.

Chiều 19/9/2019, bà Thảo không có ở căn nhà thì ông Tùng (là người được bà Chi uỷ quyền tranh chấp căn nhà này), ông Nam và bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào căn nhà. Sau đó, nhóm dùng vũ lực ép buộc nhiều người thân của bà Thảo ra khỏi căn nhà để chiếm giữ.

Quá trình điều tra, ngày 27/9/2019, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án "Xâm phạm chỗ ở người khác". Đến tối 1/10/2019, Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng và chuyển hồ sơ cho cấp thành phố.

Trong quá trình lấy lời khai, Phó chánh án TAND quận 4 và giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai bao.

Cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh ở con hẻm 29 đường Nguyễn Bĩnh Khiêm ghi lại cảnh ông Tùng, ông Nam và bà Tâm cùng nhiều người phạm tội xâm phạm chỗ ở người khác. Cụ thể, khoảng 15h18 ngày 19/9/2019, ông Tùng, ông Nam bà Hưng Tâm cùng 11 người đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đến 18h41 cùng ngày, một chiếc xe taxi đi tới đỗ trước căn nhà. Sau đó, bà Hương bế 1 cháu bé trong nhà đi ra. Ông Tùng bế thêm 1 cháu bé khác đi tới xe taxi và ông Nam mở cửa. Cả 2 cháu bé được đưa lên xe taxi thì người dân can ngăn nên đưa ra khỏi xe.

Khoảng 18h43 cùng ngày, 3 nam thanh niên (1 mặc đồng phục bảo vệ, 2 bịt mặt) cưỡng chế người phụ nữ ra khỏi nhà. Ngoài ra, nhiều hành vi khác mang tính cưỡng chế được camera ghi lại.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM thì dữ liệu camera không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Cáo trạng khẳng định, hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào quyền tự do của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Trong vụ án này, bị can Tâm đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Tâm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.