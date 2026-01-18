Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPHCM ) và 5 đồng phạm gồm: Lê Huy Sơn và Lê Bảo Ngọc (cùng là cựu phó Trưởng Phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ), Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPHCM (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN TPHCM ) được giao quản lý nhiều khu ‘đất vàng’ tại TPHCM, trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, ông Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng để thu tiền hằng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. Có 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp, như: Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat, với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Để che giấu nguồn tiền, ông Tước chỉ đạo cấp dưới không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định; sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản cá nhân của một số nhân viên, rồi tập hợp vào quỹ ngoài.

Cáo trạng xác định số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định là hơn 2,4 tỷ đồng. Khoản tiền này không phục vụ hoạt động chuyên môn mà được chi cho nhiều mục đích khác, như: phụ cấp lãnh đạo, chi tiếp khách, đi lại, trả tiền bảo vệ, vệ sinh và thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của ông Huỳnh Kim Tước.