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Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng

Hoàng An
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Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) với cáo buộc "Lừa dối khách hàng".

Công ty ông Lê Thanh Thản điều hành có nhiều sai phạm

Ngày 17/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng".

Cùng vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) qua đời ngày 23/11/2024, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông.

Được biết, vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản đã được trả hồ sơ, điều tra bổ sung nhiều lần.

Theo cáo trạng mới ban hành, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” để khách hàng tin tưởng, mua các căn hộ của CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013, dự án tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Khối nhà cao tầng, ông đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt; đối với nhà thấp tầng, ông tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

- Ảnh 1.

Bị can Lê Thanh Thản.

Giám định nâng giá trị căn hộ của bị hại lên nhiều lần

Kết quả điều tra xác định, ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát còn đánh giá Công ty Bemes do bị can Lê Thanh Thản điều hành có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật. Việc này dẫn đến, dự án không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Mặc dù sự việc xảy ra trong thời gian dài, các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng là Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý.

Trong bản cáo trạng trước đó (ban hành tháng 12/2025), cơ quan chức năng đã định giá tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, là hơn 548 tỷ đồng.

Còn bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng thành phố Hà Nội để xác định giá trị tài sản trong vụ án. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp Sổ đỏ tại Dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng (trong đó 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng), tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó.

Việc định giá này không dựa trên hồ sơ của cơ quan thuế, mà căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

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Viện KSND TP Hà Nội

UBND tỉnh Hà Tây

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