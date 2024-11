Truy tố 4 bị can vụ bắt cóc phó giám đốc doanh nghiệp đòi chuộc 10 tỷ đồng

Cụ thể, các bị can Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977, cùng ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố về tội “ Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; các bị can Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987) và Lý Minh Chánh (SN 1978, cùng ngụ TP. Cần Thơ) bị truy tố về tội “ Bắt, giữ người trái pháp luật ”.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (trái) và Nguyễn Thanh Nguyên.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 4/2024, trong lúc ngồi nhậu, Nghĩa tâm sự với Nguyên đang gặp khó khăn về tiền bạc, muốn kiếm tiền tiêu xài. Nguyên nói với Nghĩa có biết anh M.V.C. (phó giám đốc một doanh nghiệp nội thất ở Cần Thơ) có rất nhiều tiền, nên đề nghị bắt cóc anh C. để đòi tiền chuộc và được Nghĩa đồng ý.

Theo “phân công nhiệm vụ”, Nghĩa chuẩn bị công cụ và phương tiện như bình xịt hơi cay, dao, xe ô tô… và tìm thuê nhà lừa bị hại đến để bắt cóc; còn Nguyên tiếp cận trao đổi với bị hại về việc sửa chữa, thiết kế nhà để bị hại tin tưởng và đồng ý đến nơi các đối tượng chuẩn bị sẵn.

Để thực hiện kế hoạch, Nguyên lên mạng đặt mua 2 giấy căn cước công dân giả, rồi thuê nhà, xe ô tô làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Nguyên gọi điện thoại thuê Thanh và Chánh để thực hiện việc bắt người.

Hai đối tượng Lý Minh Chánh (trái) và Nguyễn Quốc Thanh.

Chiều 10/5, tại ngôi nhà thuê trong khu dân cư Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), khi anh C. tới khảo sát căn nhà để làm nội thất, Chánh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của anh C., còn Thanh dùng dao khống chế , trói chân tay anh C. Sau đó, Thanh cùng Nghĩa chở anh C. đến địa bàn xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long giam giữ.

Quá trình giam giữ, Nguyên sử dụng điện thoại của anh C. nhiều lần nhắn tin yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 10 tỷ đồng tiền chuộc , nếu không giao tiền hoặc báo công an sẽ giết anh C.

Do lo sợ, gia đình anh C. đã hai lần chuyển tổng số tiền 44,5 triệu đồng theo yêu cầu, còn Nguyên sử dụng thẻ ATM của anh C. rút tiền mặt.

Nhận tin báo và bắt tay điều tra, rạng sáng 12/5, cơ quan công an tiến hành bố trí vây bắt Nguyễn Thành Nguyên, giải cứu thành công anh M.V.C.

Vụ án đã được Viện KSND tỉnh Hậu Giang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh này để xét xử.