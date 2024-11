Mặc dù công an Thành phố Hà Nội thời gian qua đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, tuy nhiên, vì tính cách ngông cuồng, thiếu sự quản lý từ gia đình, một số đối tượng vẫn có hành vi vi phạm.

Mới đây, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố cùng Công an các quận giáp ranh gồm Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/11/2024, Đỗ Đình Hải (27 tuổi) rủ V.Q.Đ. ( 15 tuổi), D. T. T. (16 tuổi), H.T.P. (17 tuổi) cùng trú tại huyện Thanh Trì đến nhà trọ của Nguyễn Tiến Hạnh (29 tuổi) mượn địa điểm để hàn 7 dao phóng lợn vào tuýp sắt, mỗi phóng dài hơn 2 mét, chuẩn bị đi đánh nhau.

Nhóm đối tượng và tang vật vụ việc

Đến khoảng 00 giờ ngày 17/11/2024, nhóm đối tượng trên cùng V.V.H. (15 tuổi), P.V. V. Hòa (17 tuổi), Vũ Diệp Chiến Thuật (18 tuổi), P.T.D. (14 tuổi), L.Đ.T. (14 tuổi), H.T. P. (17 tuổi), C.T. K. (16 tuổi), D.T.T. (16 tuổi), Bùi An Đạt (19 tuổi), V.Q.Đ.(15 tuổi), N.A.H. (15 tuổi) rủ nhau đi chơi và gặp nhau tại khu vực Đầm Tròn thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Lúc này C.T.K. nhận được điện thoại của H.L.A.Đ.(15 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) rủ đi đánh nhau. K. đồng ý và rủ cả nhóm đi lấy hung khí là tuýp sắt hàn dao phóng lợn tại nhà của Hạnh.

Sau đó, cả nhóm tập trung tại khu vực Đầm Tròn, xã Thanh Liệt và gặp nhóm của Đ.cũng cầm theo 01 cây kiếm và 04 tuýp sắt hàn dao phóng. Tại đây, Đ. lấy cờ lê và yêu cầu tất cả tháo biển kiểm soát xe.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 17/11/2024, cả nhóm di chuyển trên 10 xe máy, đi theo đoàn qua các tuyến đường Thanh Liệt, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi…

Trên đường đi, các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.

Khi di chuyển đến khu vực Nguyễn Trãi, cả nhóm bị một nhóm thanh niên khác dùng chai thủy tinh ném vào xe. Các đối tượng đuổi theo nhưng không đuổi được.

Khi cả nhóm tiếp tục di chuyển đến đoạn gần cổng bệnh viện 103 thì gặp một nhóm nam thanh niên đi ngược chiều cũng cầm theo dao kiếm nên các đối tượng hò hét và đuổi nhau để đánh, chém gây thương tích.

Tuy nhiên, do không đuổi kịp nên các đối tượng đã quay về khu vực Đầm Tròn, xã Thanh Liệt để cất giấu tuýp sắt hàn phóng và sau đó tất cả giải tán đi về nhà.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban giám đốc CATP, công an huyện Thanh Trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và công an các quận Hoàng Mai, Hà Đông đã khẩn trương truy xét, xác minh, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì đã Ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ đối với 06 đối tượng về Hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại, vì chưa đủ 16 tuổi, tạm thời Cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh, để lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.