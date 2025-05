Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 13/5 cho biết, Công an xã Phước Hải, huyện Ninh Phước đã ra quyết định truy tìm người nghiện ma túy đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo đó, đối tượng có lai lịch và đặc điểm như sau:

Võ Thị Ngọc Trang

Sinh năm: 2000.

Tên gọi khác: Thủy

Nơi cư trú: thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định truy tìm Võ Thị Ngọc Trang - Ảnh: CA tỉnh Ninh Thuận

Võ Thị Ngọc Trang bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định số 15/QĐ-TA ngày 26/4/2025.

Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào tháng 02/2025.

Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị ai phát hiện đối tượng Võ Thị Ngọc Trang ở đâu, yêu cầu báo tin đến Công an xã Phước Hải, địa chỉ: thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại: 02593768146 hoặc liên hệ đồng chí Tống Hạt - Phó trưởng Công an xã, điện thoại: 0981987321.

Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy 2021: Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; 2. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện; 4. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.