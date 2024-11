Truy tìm Triệu Quang Đức

Công an TP Hà Nội ngày 4/11 cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Triệu Quang Đức (SN 1988; HKTT: Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo của chị H (SN 1984; HKTT: Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Đức đã chiếm đoạt số tiền hơn 76 triệu đồng thông qua hình thức nhận tiền để làm hồ sơ cho chị H đi xuất khẩu lao động nước ngoài vào tháng 3 năm 2024.

Đối tượng Triệu Quang Đức - Ảnh: CA TP Hà Nội

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượngTriệu Quang Đức. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo số điện thoại 0866183988, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.