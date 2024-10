Truy tìm Trần Công Thành và Trần Văn Thịnh

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Trần Công Thành (SN: 1991; HKTT: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua hộ nhà.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Trần Công Thành nhưng hiện không rõ nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng theo hình ảnh kèm theo.

Vì vậy, Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Trần Công Thành hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân theo SĐT: 0984320686, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Trần Công Thành (trái) và Trần Văn Thịnh - Ảnh: CA Hà Nội

Cùng ngày 19/10, Công an TP cũng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Trần Văn Thịnh (SN:1988, trú tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi huỷ hoại tài sản.

Theo đơn trình báo, đối tượng Thịnh đổ cát vào động cơ xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Furo gây ra hư hỏng tại bãi đỗ xe Công ty Giao hàng nhanh KCN Đài Tư, Long Biên, Hà Nội.

Qua công tác xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện Trần Văn Thịnh không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu nên đã ra quyết định truy tìm đối tượng Thịnh.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Đồng chí Lê Quyết Chiến theo SĐT: 0906.050.266), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.