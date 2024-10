Bắt giám đốc Nguyễn Quan Nhựt

Chiều 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quan Nhựt (43 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H.Châu Thành, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy.

Ông Nguyễn Quan Nhựt bị bắt để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trị giá 48 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến 2022, Nhựt đã vay, mượn, thuê tài sản của ông N.V.T. gồm tiền, vàng, thiết bị cơ giới, xà lan… tổng giá trị là 48 tỷ đồng để khai thác mỏ than bùn tại ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Sau khi có được tài sản của ông T., Nhựt đã cố tình chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở và trụ sở Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy (tại ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nói trên.

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.