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Truy tìm nhóm thanh niên mang hung khí, lạng lách náo loạn đường phố ở Bắc Ninh

Văn Chương
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Công an Bắc Ninh đang xác minh, truy xét nhóm thanh niên mang theo vật nghi là hung khí, đi xe máy lạng lách gây mất an ninh trật tự tại khu vực Đồng Kỵ.

Video: Nhóm thanh niên mang hung khí lạng lách trên đường tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến video lan truyền trên mạng xã hội vụ việc nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí lạng lách trên đường phố, lãnh đạo UBND phường Đồng Nguyên (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận địa phương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Do tính chất vụ việc và thẩm quyền xử lý, chúng tôi chỉ đạo Công an phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh để rà soát, truy xét các đối tượng trong video. Bước đầu xác định nhóm thanh niên này chủ yếu là người từ các địa phương khác kéo đến địa bàn “, lãnh đạo UBND phường Đồng Nguyên thông tin.

Nhóm thanh niên cầm hung khí, lạng lách trên đường tại khu phố Đồng Kỵ, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên chạy xe máy thành đoàn vào ban đêm tại khu vực Đồng Kỵ, phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng này liên tục lạng lách, đánh võng trên đường và mang theo nhiều vật dài có hình dạng giống hung khí tự chế, khiến người đi đường khiếp sợ và gây bức xúc mạng xã hội.

Nhóm thanh niên cầm vật nghi là hung khí trên đường khiến người dân hoảng loạn. (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo vị đại diện chính quyền địa phương, trước tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên từ nơi khác tụ tập, có biểu hiện càn quấy gây mất an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra, tăng cường kiểm tra để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Hiện cơ quan Công an đang trích xuất camera an ninh, làm rõ danh tính các đối tượng xuất hiện trong video, biển số phương tiện cũng như hành vi cụ thể để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các clip chưa được kiểm chứng làm phức tạp tình hình an ninh trật tự. Đồng thời khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn.

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