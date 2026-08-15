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Clip hiệu trưởng đập bàn, ném cốc giữa cuộc họp: Người trong cuộc lên tiếng

Hương Trà (T/H)
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Bà L.T.H. thừa nhận sự việc và cho biết đoạn clip đang gây xôn xao dư luận được ghi lại vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn (Ninh Bình).

Thời gian này, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có những lời nói gay gắt, hành động gây phản ứng trái chiều tại cuộc họp với sự tham gia của rất nhiều giáo viên. Trong đoạn clip, người phụ nữ này liên tục có những lời nói thiếu chuẩn mực, đập tay mạnh xuống bàn, rồi cầm chiếc cốc uống nước ném xuống nền nhà.

Lao Động thông tin, sự việc trên xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình. Người phụ nữ có những lời lẽ thiếu chuẩn mực và có hành động đập bàn ném cốc uống nước trong clip là bà L.T.H (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn).

Liên quan đến sự việc trên, ngày 14/8, chia sẻ trên báo Lao Động, ông Lưu Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Yên Thắng cho biết đã nắm được thông tin sự việc và đang tiến hành xác minh.

Hình ảnh bà L.T.H. có hành động thiếu chuẩn mực trước mặt nhiều giáo viên. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (15/8), bà L.T.H. đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Việt liên quan đoạn clip ghi lại hành động thiếu chuẩn mực của bà. Theo đó, bà L.T.H. thừa nhận sự việc và cho biết đoạn clip được ghi lại vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Bà nói trên Dân Việt rằng mình có đập cốc uống nước trước nhiều người do bức xúc bột phát liên quan đến việc bàn giao hồ sơ, sổ sách và hiệu trưởng mới đuổi bà ra khỏi trường.

Trong khi đó, bà H.T.P - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, chia sẻ trên Dân Việt rằng thời điểm xảy ra vụ việc là trong giờ giải lao và bà mới chuyển về trường công tác.

Bà P. cho biết mình cũng không hiểu sao cô L.T.H. lại có hành động đập bàn, ném cốc như vậy và bà khẳng định mình không đuổi cô H. ra khỏi trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

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