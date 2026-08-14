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Truy tìm Nguyễn Văn Kiên SN 1989

Trang Anh
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Nếu có thông tin về Nguyễn Văn Kiên, đề nghị người dân nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 14/8/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông báo truy tìm Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Kiên.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 26/4/2026, tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình xác minh do chưa xác định được Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đang ở đâu nên ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh ngày 28/02/1989, trú tại số 26/32/258 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Kiên - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng trên cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Ngô Đức Trung, Điều tra viên, số điện thoại: 0916.560.989 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

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