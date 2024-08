Truy tìm Nguyễn Tiến Lực

Ngày 26/8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đang điều tra vụ án Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra vào tháng 2 vừa qua tại quận Ba Đình và quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình xác định đối tượng Nguyễn Tiến Lực (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội) là đối tượng liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, hiện Nguyễn Tiến Lực không có mặt tại nơi cư trú, không xác định được đối tượng ở đâu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Lực- Ảnh: Công an Hà Nội

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Ba Đình quyết định truy tìm đối với Nguyễn Tiến Lực như trong hình ảnh.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về đối tượng thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an Ba Đình (số điện thoại cán bộ thụ lý 0965.920.695), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.