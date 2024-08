Công an Thành phố Hà Nội ngày 22/8 cho biết Công an huyện Chương Mỹ và Công an quận Long Biên vừa bắt giữ 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Cụ thể, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiệp (SN 2000; thường trú tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Tiệp là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 27/7/2023, Công an huyện Chương Mỹ đã khám phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Yên Sơn, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ. Cầm đầu ổ nhóm là đối tượng Nguyễn Văn Tiệp.

Qua quá trình điều tra, đến ngày 11/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố bị đối với Nguyễn Văn Tiệp về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 09/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/8/2024, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tiệp.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tiệp (trái) và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Công an Hà Nội

Cũng thời gian này, Công an quận Long Biên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997; HKTT: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào ngày 09/8, Tổ công tác Công an phường Thượng Thanh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Lý Sơn thuộc Tổ 29 Thượng Thanh, quận Long Biên đã phát hiện 04 nam thanh niên đang ngồi uống nước tại vỉa hè có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, Tổ công tác tiến hành thu giữ 01 túi nilon chứa thảo mộc khô. Tại chỗ, Tuấn Anh khai nhận số thảo mộc khô trong túi là cần sa đối tượng dùng để sử dụng và bán kiếm lời khi có ai mua.

Ngày 10/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tiến hành khám khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại Tổ 8 Thượng Thanh và thu giữ 4,73 gam Cần sa.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.